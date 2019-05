Con Big Band UAS inicia el Festival Universitario de la Cultura

En la explanada del edificio central, cientos de sinaloenses disfrutaron, aplaudieron, cantaron y bailaron la música que la Big Band UAS, dirigida por Alfredo Manríquez, eligió para Voces de Etiqueta

Todo un estilo que marcó una época y un espectáculo que arropó la música de las más famosas Big Bands de México y Estados Unidos, inició el Festival Internacional Universitario de la Cultura 2019.

En la explanada del edificio central, cientos de sinaloenses disfrutaron, aplaudieron, cantaron y bailaron la música que la Big Band UAS, dirigida por Alfredo Manríquez, eligió para Voces de Etiqueta.

El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera dio la bienvenida al público, al Festival que este año lleva el nombre del Doctor Jorge Fausto Medina Viedas y agradeció a la familia del ex rector por estar ahí.

"Esta es una cita anual, iniciativa que une a la familia universitaria en torno al arte, son 336 eventos gratuitos en los 18 municipios, con artistas formados en la casa rosalina, algunos estados del país y once naciones hermanas".

Y al declarar inaugurada esta fiesta de la cultura dio paso a las cuatro voces privilegiadas, que, como la Universidad, se vistieron de etiqueta para el inicio a esta celebración

La Big Band UAS, formada en 1984, con música selecta de tipo insgtrumental, con 25 músicos y cantantes, interpretaron jazz, blues, free jazz, fusión, con las voces de Sergio del Ángel, Francisco Robles, Dahely Contreras y Francisco Castro.

Y a manera de brindis, con la conducción de Marbella Amarillas y Mike Espinoza comenzó Voces de Etiqueta, que incluyó canciones como Coincidir, I've got you under my skin, Piel canela, Bonita, New York, New York y I always love you, entre otras.