Con captura de Lozoya se manda mensaje contra la corrupciÃ³n: Diputados de Morena

Con captura de Lozoya se manda mensaje contra la corrupción: Diputados de Morena

El legislador local Marco Antonio Zazueta Zazueta pide un combate real a la corrupción también en el estado

Noroeste / Redacción

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez Peña, y el de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, Marco Antonio Zazueta Zazueta, coinciden en que seguirá una lucha real contra la corrupción en el país, luego de que ayer se diera a conocer la captura de Emilio Lozoya Austin en España, quien fungiera como director de PEMEX durante el mandato de Enrique Peña Nieto, acusado, entre otras cosas de cohecho y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Poco a poquito se están jalando los hilos, se está llegando a lo que se quiere que es acabar con la corrupción y como lo dice el presidente, no es una cacería”, manifestó Victoria Sánchez Peña, como este caso, espera que las irregularidades que salgan en diferentes dependencias sean investigadas y que se dé con responsables.

“Todos los que tengan que caer”, explica la diputada, apegándose a lo que dice el presidente que hay que acabar de tajo con la corrupción, “las muestras están dadas ya”, finalizó.

“Es un mensaje que se está dando a nivel nacional donde la cuarta transformación si viene realmente para combatir la corrupción”, resaltó Zazueta Zazueta. Para que esto fuera posible, dijo el legislador, fue importante la voluntad de personas como Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, así como el Servicio de Administración Tributaria.

Esto, enfatizó, se tiene que replicar en la entidad, “en el estado tenemos un fiscalía muy floja y también tenemos que no hay convenios con el SAT para que entre la Unidad de Inteligencia Financiera a investigar dónde para hasta el último peso cuando se desvía un recurso público”, expresó.

A nivel nacional se le está dando respuestas a las exigencias de la ciudadanía, “todo esto viene a tumbarles a los que han estado durante años en los puestos claves que pudieron haber actuado en contra de la corrupción y nunca lo han hecho”, concluyó.

En Sinaloa, el último caso en el que se vio envuelto un ex funcionario público es el del ex Secretario de Administración y Finanzas de Mario López Valdez, Armando Villarreal Ibarra, quien junto a otras dos personas desviaron más de 260 millones de pesos y aún no han comprobado en dónde quedó el recurso, aún se están desahogando las audiencias intermedias en la Sala Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral de la Zona Centro.

La jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada denunció en la audiencia del pasado viernes que la Auditoría Superior del Estado entregó a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa una investigación inconclusa, que esta última no terminó, ni solicitó a la ASE que lo hiciera.