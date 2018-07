Con chile del que pica: Cosas que no te dicen de estudiar Gastronomía - Noroeste

Con chile del que pica

Con chile del que pica: Cosas que no te dicen de estudiar Gastronomía

Columna gastronómica

Atenea Mar

Estudiar Gastronomía actualmente es de lo más glamouroso que existe. Los chefs famosos del mundo están a la altura de cualquier rockstar. Pero esta carrera tiene truco y hay cosas que uno no se imagina cuando la comienza a estudiar. Algunas buenas, algunas malas, pero les juro que todas estas son realidad.

1 NO TODO ES COCINAR

La mayoría de los que entran a estudiar Gastronomía son apasionados de la cocina y les urge entrar a la cocina y aprender las grandes técnicas de vanguardia. La realidad es que en la mayoría de las escuelas esto viene pasando después del tercer semestre y muchas veces las primeras clases de cocina son: cortes, caldos y huevos. Nada glamouroso eso, ¿verdad?

2 AQUI TAMBIÉN HAY QUIMICA Y MATEMÁTICAS

Si creías que estudiando cocina te ibas a librar de las fórmulas y cuentas, no podías estar más equivocado. Llevamos materias como contabilidad y si algún día es tu intención tener tu propio restaurante, más te vale que pongas atención y no las pases por pasar. La repostería no es mas que química que al final deliciosamente puedes degustar así que… hahaha de esas no te vas a escapar.

3 ESPERO TE GUSTE LAVAR TRASTES

Yo ni en mi casa trapeo, pero en la escuela me tocó sacar la basura, exprimir el trapeador más gastado del mundo, fregar tarjas y por supuesto lavar y lavar trastes. Uno entra queriendo poner flores en los alimentos y montando platos padrísimos y luego te das cuenta que no es así mientras caminas arrastrando la bolsa de basura rumbo al contenedor.

4 EL CLORO SERÁ TU MEJOR AMIGO

Llega un momento en que no sabes si te gusta más oler a cebolla después de clase o a cloro después de lavar la filipina. Aprenderás todas las técnicas de tu abuelita para sacar manchas y grasa y eventualmente te darás por vencido ante esa mancha que se rehusa a salir de tu blanco mandil.

5 TE VAS A SORPRENDER

Los huevos no se lavan, las cebollas no se lavan, los champiñones no se lavan, la carne no se lava. Aprenderás tantas cosas de los alimentos que desconocías que los comenzarás a ver y comer de forma distinta.

6 TE VAS A CORTAR

¡Oh sí!, todos nos cortamos. Vas a tardar un tiempo en acostumbrarte a usar tu cuchillo, vas a tardar un tiempo en encontrar el filo que mejor te acomoda y lamento informarte que en algún momento te vas a cortar. Te deseo de todo corazón que sea poco y que sea cortando algo y no vergonzosamente lavando el cuchillo como a algunos nos llegó a pasar. ¡ah! y lo más probable es que el chef te mande a ponerte un curita y seguirá la clase normal.

7 YOUTUBE SERA TU MEJOR AMIGO

Tu carrete de fotos en el celular va a tener más fotos de montajes de platillos que de tu mamá, tus sugerencias de Youtube serán recetas y las de Netflix probablemente sean de documentales de cocina como Chefs Table o mi favorito, Ugly Delicious.

8 CONOCERÁS LO QUE ES DOLOR

Sobre todo si eres hombre o mujer, pero no has sido madre. No hay peor dolor que yo haya sentido mayor al de después de haber estado parada 12 horas cocinando y lavando trastes.

9 CONOCERÁS LO QUE ES CALOR

Mazatlán, en verano, en una cocina sin aire y con el horno prendido. Creo que no tengo que decir nada más.

10 LA COCINA NO TIENE FRONTERAS, PERO DEBE TENER RAÍCES

Te darás cuenta que para crear, primero hay que aprender las bases y si la cocina es lo tuyo, amarás cada parte del proceso de convertirte en un licenciado en Gastronomía. Luego cuando te feliciten por tu comida o cuando veas todo lo que has crecido, se te pondrá el corazón contento y te darás cuenta que todo valió la pena.

Felicidades a todos los que como yo nos estamos graduando este verano de esta hermosa carrera.