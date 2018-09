Columna

Con chile del que pica: Taxonomia del taco

La taxonomía de la gastronomía mexicana es interminable y con tanta diversidad hacia falta poner un poco de orden y clasificación, es por eso que me di a la tarea de reunir aquí los principales tipos de tacos que tenemos en el País.

Atenea Mar

Cuando piensas en México piensas en tacos. Cuando viajas a otro país, lo que más extrañas son los tacos. El tostito con forma de tortilla dura doblada te parece un insulto a los tacos. Si eres extranjero viajando por México, seguramente vas a probar los tacos, y si eres mexicano, existe un taco, ese taco, que ocupa un lugar especial en tu estomago y tu corazón. Verdades irrefutables de la vida, mis chiquitos.

La taxonomía de la gastronomía mexicana es interminable y con tanta diversidad hacia falta poner un poco de orden y clasificación, es por eso que me di a la tarea de reunir aquí los principales tipos de tacos que tenemos en el País. Y si me falto alguno que sea a esencial en esta lista, me pueden agregar a mi Instagram, @foodturistamx, y contarme de esos deliciosos tacos que se me pasaron o me he estado perdiendo.

Tacos del Centro

Estos son los tacos que podemos encontrar en el centro del País y como hasta Jalisco, se les puede reconocer por su tortilla chiquita, casi siempre con copia, y variedades de longaniza, tripa, cabeza, costilla, lengua, chuleta, bistec, suaadero, que algunos lo llaman “suaperro”, y los consentidos de México, los tacos al pastor con cebollita, cilantrito y piñita. Los tacos en el centro se acompañan usualmente con refresco.

Tacos del Norte

Asada, asada y asada.

Tacos de asada, quesadillas de asada, vampiros de asada y chorreadas de asada, señoras y señores. Por supuesto que hay mas variedad de tacos, incluso puedes encontrar las variedades del Centro y de la Baja en abundancia, pero no podemos negar que en el norte tenemos un afición mas grande que en el sur por la carnita asada. Acá te puedes comer tus tacos con agua de cebada o acompañarlos de un Tonicol.

Taquizas o Tacos de Guisado.

Yo creo que estos son mis tacos favoritos y es porque aquí se une la gran diversidad de la gastronomía mexicana con la poética del taco, dando como resultado, y sin exagerar, miles de posibilidades. Aquí para ustedes mis favoritas: taco de pollo poblano, rajas con elote, chicharrón, frijoles, papa con chorizo. Casi cualquier guiso mexicano puede ser puesto en cazuelas de barro, que usualmente se disponen en una larga mesa en las celebraciones del País para que tú solo o alguien designado, ponga guiso en una tortilla y te comas tus tacos. Te puedes encontrar ademas tacos de tinga, cochinita pibil, marlin ranchero, birria, machaca e incluso, fusiones con tacos del Centro, del Norte y de la Baja. Estos tacos, es común que se acompañen con agua de jamaica.

Tacos de ollita

Se suelen comer en el desayuno y yo los he comido es en el occidente del País. Son de tortilla chiquita con copia y los puedes comer de rellena o moronga, buche, labio, deshebrada, picadillo, nopales, chorizo o chicharrón. Donde yo los como, casi siempre tienen agua de lima y me fascina.

Tacos de canasta

También conocidos como tacos sudados o tacos al vapor. Se les llama de canasta por que se transportan en una canasta forrada con plástico, que los mantiene calientes y húmedos, de ahí vienen sus otros nombres. Adobo, papa, frijol y chicharrón son las variedades y recomiendo ampliamente acompañarlos con un boing o jugo del valle.

Tacos estilo Baja

Aquí entramos a un tipo de taco completamente distinto y fuertemente influenciado por la ubicación geográfica y la mezcla de culturas. Los tacos estilo Baja son de pescado, camarón o algún otro marisco, que previamente fue rebosado. Se les suele poner col y pico de gallo y estos sí que recomiendo acompañarlos de una cervecita bien helada.

Quiero hacer un apartado especial para los tacos de arroz, de guacamole y de sal. Estos no los andan vendiendo por ahí, más bien se los va encontrando uno por la vida, (¿uno se encuentra al taco o el taco lo encuentra a uno?). Casi siempre aparecen cuando mas hambre hace y uno solo quiere bendecir esas manos que los ofrecen.

Podríamos hacer un abecedario taquero y entre tacos, enchiladas, tostadas, gorditas, chalupas, panuchos, quesadillas sin queso y flautas, fácilmente lograríamos comer algo diferente cada día del año.

Instagram: @foodturistamx

Youtube: FoodTurista