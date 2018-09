CICLOVÍA

Con ciclovía en la Chapultepec volverán públicas las calles, se quejan vecinos

En reunión con personal de la Secretaría de Obras Públicas, vecinos dieron sus argumentos en contra de la construcción de una ciclovía en ese sector

Karen Bravo

Con la construcción de la ciclovía que atravesará la colonia Chapultepec, las calles se volverán públicas y cualquiera podrá pasar, señaló una de las vecinas de la zona, durante una junta llevada a cabo la semana pasada, con autoridades de la Secretaría de Obras Públicas.

"De un día para otro, el señor que se vive en una calle privada en una colonia tranquila donde no pasaba nadie, ahora pasa el pueblo y hasta la banda va a traer", acusó una de las vecinas.

La reunión tenía el fin de que los diseñadores del proyecto, expusieran alternativas a los vecinos sobre la queja de la obstrucción de cajones de estacionamiento, pero los residentes no los dejaron continuar y se enfrascaron en una discusión contra la ciclovía.

"¿Usted cree que la gente que compró una casa en zona residencial por la tranquilidad que esto le genera, es una zona residencial, compré una casa en una calle privada que no es avenida, de repente se me va a volver un paseo turístico donde va a poder pasar cualquier gente", dijo la vecina.

"Es libre la calle", reviró Eleviel Zamora, Director de Infraestructura y Estudios de Factibilidad de la Secretaría de Obras Públicas.

"Sí, esa es la justificación", apuntó la vecina.

En la reunión los diseñadores del proyecto Paseo Vía Mundial, que contempla una ciclovía que atraviese por varias colonias, entre ellas la Chapultepec, señalaron que con la obra se beneficiarán ciclistas y peatones que visiten el Centro de Ciencias, Jardín Botánico, el Parque Las Riberas y estudiantes que vayan a Ciudad Universitaria.

"Usted está diciendo que me va a beneficiar porque es su proyecto, pero el que vive ahí, de repente se le volvió pública y obviamente la seguridad ya no la va a tener, porque aquello se vuelve público y entonces ya, se le volvió un paso público, un malecón", agregó.

Con la ciclovía, incrementarán los transeúntes por la zona y se irrumpirá la tranquilidad que tienen actualmente las calles, expresó la vecina.

Además los vecinos descalificaron que el proyecto también contemple la ampliación de banquetas, porque aseguran que no hay un flujo de peatones por la colonia, que amerite la obra.

"Hacer banquetas enormes para que pasen masas de gente ¿qué masas de gente va a pasar? No somos una ciudad turística, no somos Barcelona, no somos Nueva York, no anda la gente caminando por la vida", expresó una vecina.

"Yo paso por Barcelona, pero hay casas bonitas, arquitectura, museos, pero vamos siendo un poco realistas, Culiacán tiene muchas más necesidades", dijo.

Aseguraron que las autoridades deberían arreglar primero otros problemas en la ciudad, antes de querer iniciar un proyecto en la colonia Chapultepec.