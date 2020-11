Con consulta sobre el Carnaval de Mazatlán, El Químico evade su responsabilidad sobre el Covid-19: PAN

Roberto González Gutiérrez dice que una consulta popular no garantiza la participación de todos, ni la fidelidad de los resultados

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Con la consulta sobre si realizar o no el Carnaval de Mazatlán a pesar de la emergencia sanitaria por Covid-19, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres evade su responsabilidad de velar por la salud pública y la seguridad de los ciudadanos, aseguró Roberto González Gutiérrez.

El dirigente del comité municipal del Partido Acción Nacional cuestionó que “El Químico” deje la decisión a una consulta popular, que no garantiza la participación de todos, ni la fidelidad de los resultados.

“Corresponde únicamente al Alcalde decidir si se lleva a cabo, se pospone o en su caso se suspende. Hacer una consulta popular simplemente es evadir su responsabilidad como gobernante”, declaró.

“Hoy ‘El Químico’ pretende evadir su responsabilidad como Alcalde y tomar una decisión sobre el Carnaval de Mazatlán 2021, por eso pretende que sea la gente la que decida si se lleva a cabo o no, porque así, si no hay contagios, puede decir que fue iniciativa suya, y si hay una desgracia evadir su responsabilidad diciendo que fue la voluntad del pueblo”.

González Gutiérrez recordó que alrededor del mundo, los eventos multitudinarios han sido suspendidos, como el Carnaval de Río de Janeiro, los Juegos Olímpicos 2020 y la celebración de la Virgen de Guadalupe.

El Carnaval de Mazatlán atrae a miles de turistas de diferentes partes de la República y hasta de otros países, apuntó el dirigente panista, mismos que podrían representar una amenaza de contagio por coronavirus, al estar todavía en medio de una pandemia.

“Una buena madre no piensa dos veces regañar a su hijo cuando está haciendo berrinche, pues sabe que si no actúa le hará un mal y por eso no evade su responsabilidad”, manifestó.

“Lo mismo pasa con los gobernantes irresponsables, porque su interés radica en una opinión pasajera de satisfacción sin que importe la generación de un mal de su pueblo”.