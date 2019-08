Con el caso Rosario Robles se hace escuela en MÃ©xico, Â¿pero en Sinaloa cuÃ¡ndo?: Norzagaray

Con el caso Rosario Robles se hace escuela en México, ¿pero en Sinaloa cuándo?: Norzagaray

El columnista de Noroeste explica que lo inédito es que no se detuvo al funcionario que firma los cheques, sino a quien tuvo el poder de decidir el destino del recurso público

Netzahualcóyotl Ceballos

Con la detención de Rosario Robles Berlanga se hace “escuela” en México, pero en Sinaloa aún se está lejos de replicar un caso así, calificó Ernesto Hernández Norzagaray.

En entrevista, el columnista de Noroeste y ex académico de la UAS explicó que lo inédito ofrecido por la Fiscalía General de la República en el caso del encarcelamiento de la ex Secretaria de Estado, es que no se detuvo al funcionario que “firma los cheques”, sino a quien tuvo el poder de decidir el destino del recurso público.

“El dinero se perdió arriba, y qué mejor manera de resolver el problema que ir por los de arriba, en primer lugar, esa es la novedad. Están inaugurando una escuela”, declaró.

-- ¿En Sinaloa estamos lejos de eso?

“Lejos, sí. Porque necesitaríamos un Gobierno dispuesto a hacer lo que están haciendo allá, una Fiscalía dispuesta a hacerlo, necesitaríamos que las instancias de manejo de los recursos públicos tuvieran la voluntad de hacer ese tipo de cosas”, dijo.

“Necesitamos una Fiscalía (de Sinaloa) más eficiente en su trabajo, los casos como que están en el limbo, la ciudadanía ve pasar las notas, pero no termina nunca de encontrar responsabilidades en funcionarios públicos de otro nivel", expuso.

Hernández Norzagaray puso el ejemplo de Luis Ángel Pineda Ochoa, el ex funcionario de la Secretaría de Turismo estatal, sentenciado a 13 años y seis meses de prisión por desvío de 8.6 millones de pesos.

“Lo estamos viendo aquí en Sinaloa, se rompe el hilo por lo más delgadito, y los grandes, los que seguramente se llevaron el dinero, no están iniciados en procesos penales”, declaró.

“¿Estos funcionarios del primer círculo del Gobernador (Mario López Valdez) desconocían lo que ha sido señalado? No puede ser, es imposible que pequen de ese desconocimiento”.

Por ello, la Fiscalía (estatal) debe distinguir entre el tipo de funcionario que cumple una orden para conservar su trabajo, y el funcionario de otro nivel, el que manejan el destino del dinero.