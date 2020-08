Con el compromiso de educar, maestras de Escuinapa salen a visitar a sus alumnos en el regreso a clases

Carolina Tiznado

24/08/2020 | 12:52 AM

ESCUINAPA._ La educación es para todos y adecuarla a cada contexto es la manera en que se puede cumplir con esa misión, por lo que maestros de la primaria Héroes de Chapultepec iniciaron clases visitando cada hogar de sus alumnos.

En una zona donde no todos tienen Internet, televisor o celular adecuado para tomar clases, lo mejor fue visitarlos para entregarles los cuadernillos en los que los niños deberán trabajar durante la semana.

“Decidimos tomar medidas que puedan ser funcionales para que los niños aprendan, el ciclo pasado lo concluimos, pero quedaron cosas pendientes, en el contexto que sabemos que hay cosas que no funcionan, por eso mejor los visitamos”, dijo la directora Rosa Nery Aguilar Mendoza.

Con las medidas sanitarias correspondientes, llegaron a cada hogar de sus 84 alumnos, desde primero hasta sexto grado, buscando que los padres de familia hagan un compromiso de apoyo.

“Queremos que se cumpla el propósito de que los niños no corten su aprendizaje y que los papás se comprometan a compartir este tiempo con sus hijos, los acompañen en el proceso”, señaló la profesora Ana Alejandra González Zamora.

Manifestaron que saben que en las colonias que abarca la escuela, los padres de familia trabajan en el campo, en los empaques, en actividades que hacen que los niños puedan acceder a sus clases hasta la tarde.

El ciclo pasado, cuando el Covid-19 obligó a la educación a distancia, les dejaban a los papás un sitio estipulado dónde recoger los cuadernillos para trabajar, pero después de unos días, no acudían a recogerlos.

“Decidimos por este acercamiento, porque hay niños de los que ya no supimos nada, porque no recogían sus cuadernillos, no sabemos si se fueron de la ciudad, si se enfermaron, ir a visitarlos es darnos cuenta cómo están y empezar de nuevo”, preciso la maestra.

Como docentes en su visita a cada hogar, les precisan a cada padre o madre cómo deberán trabajar y cuando será el día en que ellos pasaran a recoger esos trabajos. Así, los que tienen celular recibirán indicaciones o podrán preguntar sus dudas.