Con el hashtag #StarbucksMexico, usuarios piden dejar de comprar en la cafetería operada por Alsea

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Luego de que este viernes Alsea anunció un programa para que sus trabajadores se ausenten “voluntariamente” sin goce de sueldo por la pandemia del COVID-19, en Twitter se posicionó el hashtag #StarbucksMexico por la molestia que provocó dicha medida.

La noticia se viralizó en redes sociales y pronto se posicionó el hashtag #StarbucksMexico, etiqueta con la que los internautas hicieron un llamado a boicotear la marca de Alsea y dejar de consumir sus productos.

Entre los comentarios, los usuarios de redes sociales reprocharon a la empresa que no use café mexicano o que no respete los derechos laborales. También manifestaron su indignación por no pagar a sus trabajadores a pesar de sus precios.

Por otro lado, algunos internautas pidieron a la empresa reconsiderar dicha medida y a ser “solidarios” con sus colaboradores.

#starbucksmexico Ante la tragedia, estas compañias que generan ganancias millonarias de Mexico, y de los mexicanos, asi nos demuestran su solidaridad, ahora demostremole la nuestra no consumiendo sus productos pic.twitter.com/YWJ8L6yLip — Kechu Omar (@KechuOmar) March 21, 2020

El pan de $40 pesos que vendes, en la fábrica cuesta $10.90 ¿Y no tienes para pagar a tus empleados? #starbucksmexico pic.twitter.com/YKmD5XKTqZ — Piedrita (@esme_escobar) March 21, 2020

¿Qué vende @StarbucksMex ? ¿Un café de calidad? No. ¿Productos con buen sabor? No ¿Entonces? Vende una sensación temporal de estatus. El pasearte por una oficina con tu vasito (que por cierto contamina) y con su contenido que un amante y conocedor de café, despreciaría. pic.twitter.com/ORt1HdQW48 — HistoriaMX (@edgarvedder) March 21, 2020

Explicó que se trata de una de varias medidas para poder preservar los más de 41 mil 500 empleos que ofrecen en el país, ante la crisis por el coronavirus.

“Alsea, como empresa 100% mexicana, está respondiendo con el mayor nivel de responsabilidad del que somos capaces; reiteramos el respeto para nuestra gente y les confirmamos que toda nuestra atención está puesta en asegurar la continuidad del negocio para no poner en riesgo sus empleos”, señaló en el documento.

Por la pandemia de COVID-19, anunció ayer que implementará una serie de medidas financieras, entre ellas, anunció la ausencia voluntaria de sus trabajadores, durante 30 días y sin goce de sueldo.

“Hemos establecido un programa para colaboradores dispuestos a tomarse una ausencia de 30 días sin goce de sueldo”, dijo la operadora en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La compañía -que opera marcas como Domino’s, Starbucks, Burger King, Vips y otros- también estableció reducir “un número importante” de puestos en centro corporativo, limitar los gastos generales, disminuir las horas de trabajo y la plantilla según la demanda.

Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y España. Tiene un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, Cañas y Tapas, Gino’s, TGI Fridays, wagamama, Foster’s Hollywood Street, Ole Mole, Corazón de Barro y La Casa Del Colmal.

La compañía opera cerca de 4 mil 500 unidades y cuenta con más de 85 mil colaboradores en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y Uruguay.