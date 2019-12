Con el mejor Nikola Jokic de la temporada, Denver Nuggets domina a Memhis Grizzlies

Los Denver Nuggets están jugando su mejor básquet de la temporada y no es casualidad que ese tramo coincida con lo mejor de Nikola Jokic en la 2019-2020. El serbio se despachó con otra enorme actuación y fundamental para que los de Michael Malone se impongan a los Memphis Grizzlies por 119-110.

Con esta victoria, Denver ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos y queda con marca de 22-9, ubicado en la segunda posición de la Conferencia Oeste. Memphis, por su lado, cayó a 12-21 y sigue lejos de las posiciones de playoffs.

Si hay algo que ha caracterizado a esta temporada 2019-2020 de Nikola Jokic, son sus inicios lentos. El serbio había alcanzado el doble dígito en un primer cuarto en apenas dos ocasiones de esta campaña: 11 ante los Lakers, seis días atrás y 10 contra Boston, el 6 de diciembre.

Sin embargo, esta vez el pivote apretó el acelerador desde temprano: 14 puntos en el primer periodo, con un excelente 6-8 de cancha. Si a esto le sumamos un gran trabajo colectivo en lo defensivo (11 puntos permitidos, 3-15 de cancha), explicamos fácilmente el quiebre en los primeros 12 minutos en favor de los de Michael Malone (26-11 arriba). Más allá de que Memphis logró recortar la brecha en un par de ocasiones, los dueños de casa ya no volverían a ceder el liderazgo por el resto de la tarde.

La producción de Jokic no se limitó al primer cuarto, sino que siguió siendo dominante durante todo el partido. Finalizó con su máxima de puntos de la campaña (31), además de redondear un nuevo triple-doble, gracias a sus 10 rebotes y 10 asistencias. Estamos volviendo a ver al Joker en su mejor nivel y es una gran noticia para Denver y la liga en general.

