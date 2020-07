Con el T-MEC la propiedad intelectual es la 'moneda de cambio' en la economía actual

Kiyoshi Tsuru, abogado en materia de Propiedad Intelectual y Derecho tecnológico, dijo que con el acuerdo comercial trinacional es claro que la economía del conocimiento es importante

Istar Meza

En el T-MEC hay una mayor familiaridad sobre el derecho comercial internacional y sobre el papel que tiene México en el mundo, por lo que fue una negociación muy buena, sin imposiciones, pero probablemente la gran derrota es en materia laboral, advirtió Kiyoshi Tsuru, abogado en materia de Propiedad Intelectual y Derecho tecnológico.

El especialista dijo que con el T-MEC es claro que la economía del conocimiento es importante.

“Está bien el comercio de bienes y servicios, está bien la manufactura, pero realmente el nombre del juego hoy es innovación y propiedad intelectual, por lo que ahora que llega al T-MEC, a los tres países les queda muy claro que la propiedad intelectual no es una cuestión accesoria o un artículo de lujo, sino que es verdaderamente la moneda de cambio en la economía actual”.

Explicó que ahora lo que se necesita es ver qué tiene México de riqueza intelectual que se pueda exportar y pueda traer riqueza y bienestar para los mexicanos.

El abogado en materia de Propiedad Intelectual señaló que en el área donde hay un superávit grande y un porcentaje grande del PIB es precisamente en el área autoral, ya que los mexicanos sí exportan muchos contenidos, y que la cultura mexicana plasmada en las obras de autores mexicanos es codiciada alrededor del mundo, pero que el problema es que se necesita dar ese salto para poder salir a comerciar con esos bienes intangibles.

“Sin duda en el campo de las letras México sigue estando a la vanguardia, tanto en prosa, como en poesía o investigación, pero en la cuestión creativa verdaderamente nos pintamos solos, tenemos a grandes creadores de películas, hay que ver nada más los ganadores de los premios Oscar en los últimos cinco años.

En materia audiovisual tenemos grandes creadores independientes, en materia de música no se diga, desde la música de los años de oro hasta la música contemporánea que sigue siendo super valiosa; en materia de fotografía, de artes visuales, de artes plásticas, en videojuegos también somos muy buenos y necesitábamos ese marco jurídico para ahora empezar a traer inversión de fuera, tener un ecosistema donde se proteja la propiedad intelectual para que puedan venir inversionistas de otros lugares”, resaltó.

El especialista advirtió que uno de los grandes logros de México es que por fin se logró convencer a los americanos que había que reconocer a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas.

“Porque para ellos no hay, lo que esté al alcance de las manos se toma, la cuestión es que del plato a la boca, a la hora de implementar leyes, tenemos que ver que efectivamente beneficien a las comunidades”, señaló.

Dijo que hay unas reformas recientes a la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de pueblos indígenas y afroamericanos que necesita aclararse, ya que la retórica ha sido muy buena, pero se tiene que ver si en la realidad efectivamente se logra el cometido, que es beneficiar a los miembros de estas comunidades para que se respete su propiedad intelectual, y sobre todo que tengan una retribución.

“Como resolver las posibles controversias que haya cuando esté involucrada una obra autoral que se esté poniendo a disposición en medios electrónicos y en México la solución que se había dado es la del avestruz, es decir, no veo, no escucho y definitivamente no hablo, y alrededor del mundo hubo muchos casos que llevaron a que hubiera un mini contrato social de dar puertos seguros, que básicamente lo que establecen es una limitación de responsabilidad para los proveedores de servicios de internet”, refirió.

Dijo que la intención siempre ha sido quitar la responsabilidad al proveedor de servicios de internet, para que si existe una controversia entre un titular de derecho de autor, un creador y alguien que subió su obra, ellos puedan discutir de esa controversia afuera del proveedor de servicios de internet, entre privados, mediante mecanismos de resolución alterna de disputas, con su autoridad administrativa o con su juez, pero saliéndose del proveedor.

“La cuestión es que en el mundo del internet todos son usuarios y en la medida de serlo son creadores, el perjuicio que puede haber es que de repente esa obra vaya a ser explotada porque en el internet la posibilidad de reproducir o poner a disposición masivamente en un segundo la obra de alguien está al alcance de la mano, por eso se dice que en respuesta a la inmediatez de las posibles consecuencias también tiene que hacer una respuesta que sea inmediata de acuerdo a la realidad”, detalló.