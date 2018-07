Con espectacular sprint Peter Sagan gana la quinta etapa del Tour de Francia - Noroeste

QUIMPER._ Eran ya cinco victorias en finales de repecho en el Tour de Francia para Peter Sagan y hoy, en Quimper, llegó la sexta.

El campeón del mundo del equipo Bora-Hansgrohe se impuso en los últimos 200 metros de una subida corta, pero dura por el intensísimo ritmo de toda la etapa en general y de los últimos kilómetros en particular, con arreones de Michal Kwiatkowski, Egan Bernal, Philippe Gilbert y Greg van Avermaet.

Finalmente se jugaron la victoria Sagan y Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), con triunfo para el eslovaco.

⏪🔻 Relive this last kilometer who saw the 2nd stage win of @petosagan on this Le Tour! ✌️

⏪🔻 Revivez ce dernière kilomètre qui a vu s'imposer @petosagan pour la 2e fois sur ce Tour 2018 ! ✌️#TDF2018 pic.twitter.com/leMFcXd7SJ