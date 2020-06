Con estrategia federal se evitó una explosión de contagios de Covid-19, afirma AMLO

Después de atestiguar la firma de un convenio entre el Gobierno de Texcoco, Estado de México, y el Instituto de Salud para el Bienestar para la operación de un hospital, el mandatario nacional consideró que las acciones planteadas por la Secretaría de Salud (SSa) Federal evitaron que se expandiera la pandemia

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia de su Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), al asegurar que gracias a las medidas adoptadas se evitó una “explosión” de contagios.

Después de atestiguar la firma de un convenio entre el Gobierno de Texcoco, Estado de México, y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para la operación de un hospital, el mandatario nacional consideró que las acciones planteadas por la Secretaría de Salud (SSa) Federal evitaron que se expandiera la pandemia.

"Sin autoritarismo, sino convenciendo, todo el mundo se resguardó en sus domicilios, nos cuidamos, sobre todo se cuidó a nuestros adultos mayores, se evitó con esto una explosión de contagios", afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Afortunadamente, como nosotros logramos que no se difundiera, que no se esparciera, que no se expandiera el virus, que no creciera tanto la epidemia, pues se logró lo que dicen los técnicos: aplanar la curva en vez de que se disparara hacia arriba se aplanó", agregó el político tabasqueño.

Además, López Obrador consideró que la pandemia ha dejado lecciones, como son la necesidad de mejorar la alimentación, hacer ejercicio y mantener una constante higiene personal, y sostuvo que nunca se había lavado las manos en tantas ocasiones.

"Tenemos que seguir así, actuando de manera preventiva y ahora, porque son muchos días de confinamiento, muchos días sin salir, muchos días padeciendo porque no todos tenemos asegurado un salario, hay quienes se buscan la vida", indicó el presidente.

"Tenemos que cuidarnos, no enfermarnos, que no haya contagios y empezar a salir a recobrar a plenitud nuestra libertad, regresar a la normalidad o a lo que se ha llamado 'nueva normalidad'”, agregó el mandatario nacional

“Poco a poco, cuidándonos, ya aprendimos, nunca nos habíamos lavado las manos tanto como en este tiempo, ahora ya todos sabemos que es fundamental la higiene personal, ya sabemos la importancia que tiene la sana distancia", agregó López Obrador.