NARCOTRÁFICO

Con fin a la guerra contra narco, AMLO dice algo, pero hace otra cosa: CESP

Hubiera sido mejor la Ley de Seguridad Interior que promovió el Presidente Enrique Peña Nieto, señalan

José Abraham Sanz

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, opinó que está muy claro que pese al anuncio que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador de ponerle fin a la guerra contra el narco, la está institucionalizando con dejar el Ejército y la Marina en las calles.

"Está muy claro, palabra guerra va vinculada directamente a ejército... por una parte el Presidente mete a consideración del Poder Legislativo federal la creación de la Guardia Nacional, a nivel nacional, para que actúe con un mando militar, aunque la administración la llevaría la Secretaría de Seguridad Pública", señaló el coordinador ciudadano.

"Pero todo el tema de inteligencia, operativos, despliegue, proximidad, lo haría directamente la milicia, y no puedes, por una parte, decir que estás poniéndole fin a la guerra y por otra parte estás, de manera constitucional, militarizando el país".

Para efectos prácticos, agregó, hubiera sido mejor la Ley de Seguridad Interior que promovió el Presidente Enrique Peña Nieto al final de su sexenio, que permitía a los gobiernos y sus congresos, discutir el uso del Ejército y la Marina para operaciones específicas y por un tiempo definido.

"La Ley de Seguridad Interior decía por un tiempo determinado, a solicitud del Ejecutivo del estado, con aprobación del Legislativo del estado, el Ejército y la Marina podrán operar en ese territorio para los fines específicos que sean solicitados", explicó.

"Y tan criticada fue la Ley de Seguridad Interior, que quedaría en rango de ley, ya dijo la corte que no era la vía idónea, porque tendría que ser a nivel constitucional".

En estos momentos, recordó, estamos próximos a ver si el Senado lo va a aprobar o no, y en qué términos.

"Yo creo que el Presidente no puede decir que le está poniendo fin a una guerra, creo que está constitucionalizando esta guerra, le está dando todas herramientas jurídicas para que se lleva a cabo", destacó.

"...En realidad lo que pretende él es marcar una agenda muy clara, pero si como sociedad no estamos atentos a lo que verdaderamente está sucediendo, y no a lo que él está diciendo, pues vamos a perder porque nos vamos a ir con una finta, con una percepción y no con una realidad".