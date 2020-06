Con Guardado de titular, el Betis hunde al Espanyol

El equipo de los mexicanos se impone por 1-0

Noroeste / Redacción

SEVILLA._ A pesar de que tenían a otro director técnico, el equipo no se vino abajo y se vio mejor que en los partidos anteriores, factores suficientes para ellos porque el Betis venció 1-0 al Espanyol y consiguió su primer victoria en cuatro partidos desde que regresó la acción en el futbol español.

Era el primer partido sin Rubí como entrenador.

Después de sumar dos derrotas y un empate en el regreso a la acción en LaLiga, el entrenador español fue destituido del Betis, dándole paso al exjugador del equipo, Alexis Trujillo. El equipo consiguió su primera victoria con un nuevo director técnico.

El mexicano Andrés Guardado empezó en el once titular y salió de cambio al minuto 91, mientras que Diego Lainez se quedó en la banca. Después de no ser utilizado por Rubí, el ex jugador del América podría empezar desde cero y buscar demostrar con Trujillo que merece otra oportunidad.

El conjunto ‘verdiblanco’ tuvo muchas oportunidades claras, pero en ninguna lograba concretar. A pesar de eso, se veía a un equipo diferente, uno que buscaba atacar en lugar de defender, misma táctica que le funcionó para conseguir su primera victoria en el regreso de LaLiga.

Fue en el segundo tiempo cuando pudieron abrir el marcador después de múltiples oportunidades. Marc Bartra ganó de cabeza en el área rival y puso el 1-0 ante Espanyol, que está cada vez más cerca del descenso.

OTRO RESULTADO

Eibar 1

Valencia 0