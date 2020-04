Con HÃ©ctor Reyes al frente evoluciona la Camerata MazatlÃ¡n

Con Héctor Reyes al frente evoluciona la Camerata Mazatlán

Su objetivo: desarrollar la sensibilidad de todas las zonas del puerto

Héctor Guardado

La Camerata Mazatlán fue fundada en 2006 por Raúl Rico, en esa primera etapa estuvo integrada por músicos rusos, que llegaron a dar clases al puerto y consiguieron ofrecer un nivel técnico de primer mundo a los alumnos de la escuela.

Con esta agrupación inició la profesionalización de los músicos en Mazatlán.

La Escuela de Música del Centro Municipal de Artes tiene 30 años de haber abierto sus puertas, pero fue hasta el 2006 que inició un proceso de profesionalización de sus estudiantes.

Una de las acciones que detonaron la elevación de la calidad técnica de sus músicos fue la creación de la Camerata, entre otras formas que ayudaron a subir el nivel técnico de los alumnos de la escuela.

En el 2015, la Camerata Mazatlán creció a 23 instrumentos, dirigida por Percival Álvarez, los músicos profesionales contratados, además de tocar en la agrupación, dan clases en la escuela, de tal manera que se fue profesionalizando también el alumnado.

En el 2019, el maestro Héctor Reyes llegó a Mazatlán para dirigir la Camerata, su ambicioso proyecto es el de convertirla en una sinfónica.

En los ocho meses que lleva al frente de la agrupación ha montado un ambicioso repertorio, consiguió que un grupo de alumnos se integrara en algunos conciertos y elevó el número de egresados de la Escuela de Música de Mazatlán que participan dentro de la Camerata.

“La música entró a mi casa en mi niñez, gracias a mi abuelo y a mi papá, uno de ellos era huapanguero en el Estado de Hidalgo, que es parte de la huasteca, se llamaba Joaquín Bonilla; mi papá, Lorenzo Reyes, fue guitarrista aficionado, tocaba boleros”, comparte.

“A mi hermano le gustaba mucho la guitarra clásica, un día escuché a un compañero de él y me hipnotizó, para aprender a hacerlo me inscribí en la Escuela de artes del INBA, que estaba enseguida del Metro Sevilla, a los 13 años ya tocaba guitarra”.

Sus padres se asustaron cuando decidió hacer de la música su profesión y le pidieron que además estudiara otra carrera, hasta que lo vieron dirigiendo un coro en el Palacio de Bellas Artes.

Entre otras cosas relacionadas con la música, durante algún tiempo tuvo un grupo de rock.

Ampliando el repertorio

Una orquesta se enriquece con cada nueva obra que monta, su experiencia y sensibilidad aumenta y junto con ellos su auditorio va creciendo en su capacidad de apreciar y disfrutar la música, es por eso que ampliar el repertorio es algo indispensable para cualquier orquesta.

La Camerata cada vez aumenta la complejidad técnica de las obras que interpreta.

Recientemente tocó la compleja obra de Dvorak y en el año Beethoven, que se está desarrollando en este momento, ya abordó la Quinta Sinfonía y espera poder tocar para diciembre la Novena, del mismo autor.

“Cuando vamos a tener un concierto ensayamos siete veces antes del estreno, ahora estamos haciendo dos conciertos al mes, lo ideal para mí sería un nuevo concierto cada 15 días, con una repetición; los miembros de la Camerata, además de tocar en la agrupación también son maestros de la escuela de música”, dijo.

“Estamos empezando a hacer varios grupos de cámara, esto es importante porque en la orquesta se pueden disfrazar los errores y los grupos de Cámara obligan al intérprete a ser más limpio en su trabajo. Un director, cuando se da cuenta que una obra está sucia, apunta en su partitura y al siguiente ensayo corrige.

Menciona que la labor del director es igualar los ataques, controlar el volumen de las percusiones, niveles, acomodar las notas y crear matices.

“Vas depurando hasta que llegas al momento de definir la parte interpretativa de la orquesta, para el segundo ensayo ya debe estar resuelto todo esto, para poder afinar el resto del tiempo. Por el momento estamos preparando dos grupos de cámara: un cuarteto de cuerdas y un quinteto de maderas, flauta, oboes y corno, este último se adapta a cualquier familia de instrumentos. El estreno del primer grupo de cámara espero que sea regresando de la contingencia”.

Su pasión es Tchaikovsky

“Me apasiona Tchaikovsky porque él es pura emoción, es muy expresivo, tiene toda la herencia del periodo romántico y lleva este periodo hasta uno de sus clímax, todos los músicos le debemos mucho a Beethoven, Bach y Mozart, cada uno de ellos tiene para mí algo muy significativo, ellos siempre estarán en los repertorios de todas las orquestas”.

Qué ha pasado en estos ocho meses

“Necesitamos gente que se arraigue, la escuela está formando profesionalmente varios de los alumnos y egresados se integran a la Camerata en diferentes momentos del montaje del repertorio, en el concierto que ofrecimos en el Orfanatorio, el 50 por ciento de los que tocaron son ex alumnos o alumnos de la escuela, de los 48 músicos que tocaron participaron 23 que se formaron en Mazatlán, 12 están en proceso de formación, 5 son estudiantes y 6 son egresados”, dice.

“Lo más importante en una orquesta es la calidad de sonido que emite, sin importar de dónde provengan los músicos, necesitan tocar muy bien, leer a primera vista. En las orquestas profesionales se monta un repertorio nuevo cada semana”.

Al maestro Reyes no le interesa hacer adaptaciones de Queen o los Beattles para la Camerata.

“Me parece música muy valiosa la de Queen o la de los Beatles, pero esa música ya tiene muchos intérpretes. El tipo de orquestas como la de la Camerata es para hacer música de concierto. Estoy tratando de montar un repertorio que no tiene nada que ver con batería y guitarras eléctricas, no quiero hacer música de cuerda y batería, no quiero hacerle homenaje a los Beatles ni a Queen, no es música desdeñable, al contrario, pero creo que es importante poner cada cosa en su lugar, ofrecer una alternativa que haga desarrollar la sensibilidad al público, a través de la un grupo que se especializa en música de concierto”.

Perfil de Héctor Reyes

- Estudió la Licenciatura en Música por la Universidad de Guadalajara.

- Tomó cursos de dirección con el maestro Fernando Lozano.

- Fue titular de la Orquesta de Tamaulipas.

- Dirigió la Filarmónica de Sonora .

- Ha estado como director huésped de la Sinfónica del Politécnico y de la de Coyoacán.