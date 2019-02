Con kilomÃ©trico triple, Jayson Tatum gana el Concurso de Habilidades de la NBA

Con kilométrico triple, Jayson Tatum gana el Concurso de Habilidades de la NBA

El jugador de los Boston Celtics se quedó atrás, pero no le importó y disparó de muy lejos para llevarse el campeonato del primer evento

Noroeste / Redacción

CHARLOTTE._ Jayson Tatum se llevó las palmas por una final emocionante en el Concurso de Habilidades contra Trae Young y un triple de larga distancia que venció los pronósticos.

El jugador de Boston Celtics derrotó a Mike Conley, Nikola Jokic y Young para llevarse el título.

Young, desde su primer enfrentamiento, no quiso botar la pelota en la bandeja y prefirió aventarla hacia adelante y así ahorrar tiempo. En sus primeros dos duelos, que fueron contra De’Aaron Fox y Luka Doncic, acertó en su primer intento de triple, cosa que no pasó en la final.

La velocidad de Trae ayudó a que le sacara ventaja a Tatum en los crossovers y metió la bola en el aro en su primer intento. Tatum vino de atrás y apenas pasando la media cancha se animó a tirar y cayó el triple que le dio la victoria, mientras que el disparo de Young no entró. El público se emocionó y aplaudió su rendimiento.

JAYSON TATUM FROM DOWNTOWN FOR THE WIN 🔥🔥🔥. Se llevó el premio #TacoBellSkills pic.twitter.com/meiK2hqAUb — NBA Para Todos (@NBAEnLinea_) 17 de febrero de 2019

Los enfrentamientos iniciales fueron Nikola Jokic vs. Nikola Vucevic, Mike Conley vs. Jayson Tatum, De’Aaron Fox vs. Trae Young y Luka Doncic vs. Kyle Kuzma.

(Con información de NBA México)