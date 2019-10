Con magistral estrategia, Lewis Hamilton conquista el Gran Premio de MÃ©xico

CIUDAD DE MÉXICO._ El inglés Lewis Hamilton se encuentra a un paso de proclamarse campeón mundial de la Fórmula 1 luego de conquistar este domingo el Gran Premio de México 2019.

En una carrera que estuvo disputada de principio a fin por Mercedes y Ferrari, Hamilton logró reponerse a un inicio complicado, sacó segundos de ventaja sobre sus principales perseguidores Sebastian Vettel y Charles Leclerc de Ferrari, para finalmente remontar tres lugares y asentarse en la primera posición.

Pese a no estar entre los favoritos, Hamilton firmó su décima victoria del año, la octogésima tercera de su carrera en F1, al ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana. Además, se llevó su segundo Gran Premio de México luego del conquistado en 2016.

El podio fue completado por el alemán Sebastian Vettel quien terminó en la segunda posición y el finladés Valtteri Bottas, compañero de Hamilton, en tercer lugar.

Tras las 18 primeras carreras de un campeonato previsto a 21 y que se cerrará el próximo 1 de diciembre en Abu Dabi, Hamilton lidera con 363 puntos, frente a los 289 de Bottas, por lo que, salvo auténtica desgracia, todo apunta que será séxtuple campeón mundial matemáticamente el próximo domingo, en el Circuito de las Américas de Austin.

En tanto, el mexicano Sergio “Checo” Pérez concretó una buena carrera al finalizar en la séPtima posición, dentro de la zona de puntos. El piloto de Racing Point Force India arrancó la carrera en el lugar número once, pero logró avanzar cuatro lugares en la tabla.

Gracias a una buena estrategia, algo arriesgada, pero al final acertada, y un buen ritmo de carrera por parte del tapatío, desde muy temprano "Checo" logró meterse entre los primeros diez, con lo que llegó al centenar de competencias sumando al menos un punto en el campeonato mundial de pilotos.

