Con nuevo sencillo, La GuzmÃ¡n hace un tributo al rock de los 90

Con nuevo sencillo, La Guzmán hace un tributo al rock de los 90

Andrés Calamaro escribió Mi enfermedad en 1991 para el álbum Buena suerte, que ahora retoma la hija de Silvia Pinal

Noroeste / Redacción

08/06/2019 | 10:12 AM

MÉXICO._ Alejandra Guzmán lanzó el viernes al mercado el sencillo "Mi enfermedad", una versión del tema de Andrés Calamaro que sirve de adelanto del álbum "Live At The Roxy", un tributo al rock de los años 1990.

Guzmán confesó en una entrevista que "Mi dnfermedad" se ha convertido en una de sus canciones favoritas del álbum, grabado en directo en el icónico club Teatro Roxy de Los Ángeles y que verá la luz en septiembre, publicó infobae.com.

Andrés Calamaro escribió "Mi enfermedad" en 1991 para el álbum "Buena Suerte", el primero de estudio del grupo de rock hispano-argentino Los Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram #gracias @universalmusica @umusicmexico @rebeleonent @bcire_mexico #mienfermedad Una publicación compartida de Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 6 Jun, 2019 a las 10:05 PDT

Casi 30 años después, el reconocido productor Sebastian Krys ha sido el encargado de darle un nuevo aire y producir este primer sencillo para La Guzmán, lo que la artista describe como "una garantía de éxito".

El tema favorito de la cantante es “Live At The Roxy”.

"Lo adoro. Es muy exigente y profesional, bajo esa seriedad hay un gran ser, y el resultado es inmejorable", dijo.

Guzmán explicó que otro de sus temas favoritos en "Live At The Roxy" es "Aunque la vida sigue", una de los dos canciones inéditas del álbum: "Tuve la oportunidad de escribirla (...) y me encanta la letra", subrayó.

La idea detrás de "Live At The Roxy", explicó, es hacer un tributo a los grandes temas del rock de los años 90 que inspiraron a Guzmán:

"Es algo que siempre canté, pero ahora en grande".

Otro gran triunfo que se ha anotado la artista mexicana con este álbum producido por la compañía discográfica Universal Music ha sido grabar en el Roxy de Los Ángeles, donde han actuado grandes figuras de la música estadounidense.

"Fantástico. Como todos saben es un lugar muy especial para el rock y de las dos opciones que teníamos se logró la mejor", dijo.

La hija de Silvia Pinal estrenará el álbum el próximo 7 de septiembre en Ciudad de México y el lanzamiento en Estados Unidos será el 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Por el momento, "Mi enfermedad" está disponible en todas las plataformas digitales.