Con nuevos actores y polémica, se estrena la tercera temporada de The Crown

Dicki Arbiter, ex jefe de prensa de la reina Isabel II, expresó su molestia por uno de los capítulos de la exitosa serie de Netflix, debido una supuesta infidelidad de la monarca

Noroeste / Redacción

16/11/2019 | 11:09 AM

"The Crown" se estrena este 17 de noviembre por Netflix.

La plataforma Netflix estrena este 17 de noviembre la tercera temporada de la serie The Crown con Olivia Colman como la reina Isabel II en su etapa adulta.

A horas del lanzamiento, ya estalló la polémica. Es que Dicki Arbiter, ex jefe de prensa de la reina Isabel II, expresó su molestia por uno de los capítulos de la exitosa serie de Netflix, debido una supuesta infidelidad de la monarca.

En un episodio, la reina de Inglaterra realizó un viaje por Francia y Estados Unidos acompañada de lord Porchester, gerente de su cuadra de caballos de carreras, al que la reina llamaba cariñosamente Porchey. Fue una escapada que en principio sólo iba a durar una semana, pero que acabó dilatándose durante casi un mes. Al regreso a Inglaterra, su marido, Felipe de Edimburgo, sospecha que el único motivo de ese retraso era que estaban teniendo una aventura.

Al saber esto, Abriter escribió un artículo en el periódico The Times, en el que desmiente la aventura contada en “The Crown”.

“Todo esto me parece de muy mal gusto y totalmente infundado. La reina es la última persona en el mundo que consideraría mirar a otro hombre que no fuese su marido”, aseguró el ex jefe de prensa.

Además, dejó en claro que esta historia es sólo un rumor que cuenta la gente y sugiere que fue utilizado por el creador de la serie para causar revuelo.

“Esto sólo es un rumor que ha estado por ahí rondando durante décadas, pero no tiene ningún fundamento.

The Crown’ es una ficción. Nadie sabe las conversaciones privadas que tienen los miembros de la familia real, pero, claro, la gente siempre contará la historia que ellos quieran para hacerla más sensacionalista”.

Además de Colman, el elenco está integrado por Tobias Menzies, como el Príncipe Felipe; Helena Bonham Carter, como la Princesa Margarita; Ben Daniels, como Tony Armstrong-Jones; Josh O’Connor, como el Príncipe Carlos; Erin Doherty, como la Princesa Ana; Marion Bailey, como la Reina Madre; y Jason Watkins, como el Primer Ministro Harold Wilson

Olivia Colman como la reina Isabel II.

En las primeras temporadas, la serie histórica inglesa de Netflix habló acerca de la realeza, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el papel trascendental de Winston Churchill, y las intrigas familiares que tanto tiempo ocuparon los tabloides británicos.

En esta nueva entrega hay cambio de elenco y de época: A partir de este domingo 17 de noviembre, por las diferentes plataformas de Netflix, se verá cómo la Reina se enfrenta a una Gran Bretaña en los años 60 y 70.

Ahora Isabel y Felipe son padres de dos adultos jóvenes, pero ese no es el único reto que enfrentarán, pues de afuera vienen imperantes cambios. Además, harán aparición personajes como el príncipe Carlos, Camila Parker Bowles, Lady Di y Margaret Thatcher.

Cuarta Temporada

Netflix ya anunció que habrá una cuarta temporada, pero aún no hay muchos detalles de la producción, solo se sabe que Emma Corrin interpretará a Diana de Gales.

Corrin es una actriz británica que interpretó un pequeño rol en la serie Grantchester.

“Más que emocionada y honrada de unirme a The Crown en su cuarta temporada. He estado enganchada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uno a esta familia de actores increíblemente talentosos es simplemente surrealista”, decía Corrin meses atrás en un comunicado de Netflix.

“La princesa Diana -añadió- fue un icono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Tener la oportunidad de explorarla a través de los guiones de Peter Morgan es la oportunidad más excepcional, ¡y me esforzaré por hacerle Justicia!”.

También, se confirmó que Gillian Anderson, famosa protagonista de The X-Files, será la encargada de dar vida a Margaret Thatcher, la “dama de hierro”, en la cuarta temporada. Además, Emerald Fennell será la responsable de dar vida a Camilla Parker-Bowles, la polémica aristócrata quien durante años mantuvo un affaire con el príncipe Carlos mientras él se encontraba casado con Lady Di.

Emerald Fennell personificará a una joven Camila Parker Bowles en The Crown