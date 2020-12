Con payasadas, celebran el Día del Payaso en Mazatlán

Y es que a pesar de cruzar el año más complicado para ellos por la suspensión de fiestas infantiles debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, los hombres y mujeres encargados de hacer reír a la gente no pudieron dejar pasar desapercibido este día

Netzahualcóyotl Ceballos

“¿Qué le dijo un semáforo a otro?”, preguntó el payaso. Y él mismo se respondió: “¡no voltees porque voy a cambiarme!”.

Con sus zapatos gigantes, sus ropas multicolores y sus características narices rojas, los payasos de Mazatlán volvieron a celebrar un año más el Día Internacional del Payaso.

La celebración comenzó en el parque Martiniano Carvajal, donde coronaron a una nueva soberana, la Reina de los Payasos, le echaron porras y gritaron vivas.

Luego empezaron una caravana en coches hacia el primer cuadro de la ciudad, para luego regresar hacia el otro lado de Mazatlán, rumbo a la salida norte, acabando en una plaza comercial donde continuaron con la celebración.

La finalidad de los "narices rojas" fue recordar que no obstante los problemas del mundo, siempre debe haber lugar para la risa.

“Ésta es una celebración que tiene como 30 años en el mundo, pero aquí en Mazatlán apenas llevamos unos 15 años”, dijo el payasito Milochi, con 10 años de experiencia en el mundo del espectáculo.

“Definitivamente estamos cero trabajo, no hay nada, no hay fiestas infantiles y las pocas que hay no contratan payasos, porque lo hacen con poca gente, ya abrieron los salones, pero ha sido un año complicado. Aún así hay que reírnos”.