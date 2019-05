Con planta de fertilizantes se pasaría de ser importadores a ser productores y exportadores: Lizárraga Mercado

Javier Lizárraga Mercado dijo que el Presidente de la República tiene razón en su postura y que está dando el mayor voto de confianza

Istar Meza

CULIACÁN._ Con la planta de fertilizantes se pasaría de ser importadores a ser productores y exportadores, además, los empleos se quedan en la zona norte de Sinaloa, en Topolobampo, por lo que el Presidente de la República tiene razón en su postura, dijo Javier Lizárraga Mercado en entrevista telefónica.

El Secretario de Economía del Estado refirió que en la entidad sería de beneficio para los productores, en el sentido de que se abaratan los costos y se verá un ahorro en sus bolsillos, que se notará de inmediato.

Manifiesta AMLO respaldo a planta de amoniaco en Topolobampo

“Va a ser una planta que será de las más seguras del mundo, los mejores sueldos, las mejores curriculas profesionales se ocupan por este tipo de plantas que son petroquímicas, energéticas, de hidrocarburos y el sector eléctrico, empresas que mejor pagan y queda en manifiesto que una nueva industria en este sentido trae mejores beneficios, que lo que pueda ser negativo”, advirtió.

Ante juzgados de Distrito están en proceso los juicios de amparo 724/2018-1, promovido por el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia del Ejido El Muellecito; 528/2018-7B, promovido por la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas; y 628/2018-2A, promovido por la comunidad del Campo Pesquero Paredones. Todos en contra de la construcción de la planta, y en todos se ha concedido la suspensión provisional del proyecto.

Juez desactiva permiso que Semarnat otorgó para construir la planta de amoniaco de Topolobampo

En este sentido, Lizárraga Mercado dijo que la planta ha cumplido con toda la normatividad, tanto con Semarnat como con todas las normativas, siendo Gobierno del Estado testigo, porque ha habido acompañamiento desde que comenzó el proyecto.

“Estamos confiados en que los distintos grupos y la mención del Presidente va en función de que hay un técnico muy respetable a nivel nacional que es Molina, un investigador muy importante, que ya dio el OK a la planta, es de última generación, no es una planta de hace 15 o 20 años, no estamos hablando de que se compró una planta ya vieja, obsoleta y chatarra que se está volviendo a rearmar en Topolobampo, estamos hablando de una planta tecnológicamente muy avanzada, de última generación”, destacó.

Está firme inversión en planta de amoniaco de Topolobampo: Quirino

El titular de economía señaló que se tiene toda la certeza de que habrá seguridad, y ahora el Presidente Andrés Manuel está dando el mayor voto de confianza, de un 'claro entendimiento' que sí se busca una autosuficiencia alimentaria en el país es importante tener fertilizantes a bajo costo.

“Una vez que aquí se deje de importar el fertilizante de las empresas y se pueda hacer aquí mismo, en el corazón de la agricultura del noroeste de México, estás hablando del ahorro en temas logísticos, porque mucho de este fertilizante se importa de países remotos, todo esto se va a tener aquí, se va a fabricar aquí y se va a generar estabilidad”, señaló.

Constructora de la planta de amoniaco participa en el paso superior de Rolando Arjona