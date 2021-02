Con polémica, inauguran puente de Guasave

Sobre el puente colocaron dos lonas agradeciendo la obra al Presidente Andrés Manuel López Obrador mandadas hacer por el Ayuntamiento, pero el Gobernador Quirino Ordaz aclara que se hizo con $100 millones aprobados en la administración de Peña Nieto y $15 millones aportados por el Estado

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El nuevo puente sobre el río Sinaloa, en Guasave, quedó formalmente inaugurado, pero su evento de apertura se vio salpicado por la polémica entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado.

Y es que sobre los dos barandales del puente fueron colgadas dos enormes lonas con la imagen del Mandatario federal y con un mensaje en el que le agradecen los recursos federales que permitieron hacer realidad esa obra.

Un grupo de jóvenes desplegaron una tercera lona, la cual les fue entregada por personal del Municipio.

Antes de que llegara el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, la Alcaldesa Aurelia Leal López dijo que el Municipio mandó hacer las lonas, así como el Gobierno del Estado mandó hacer los logos de Puro Sinaloa que fueron instalados.

“Honor a quien honor merece. Ambos han contribuido a este gran proyecto y un reconocimiento para los dos, pero yo creo que es conveniente decir que el Gobierno federal tuvo que ver en esto”, manifestó.

El artículo 134 de la Constitución Política de México indica que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, dice de manera textual.

La Presidenta Municipal argumentó que López Obrador no está en campaña en este momento.

“Es un agradecimiento, no hay ninguna violación electoral porque él no es candidato, pero también hay que preguntar por qué tantas placas de Puro Sinaloa, ¿eso no es violatorio para ustedes?”, reviró Leal López a los reporteros.

La Alcaldesa señaló que nada más estaban cuestionando lo que el Gobierno Municipal venía realizando.

“Me extraña que cuestionen una lona, cuando no han cuestionado todas las placas que viene difundiendo nuestro Gobernador por todos lados”, insistió.

Leal López agregó además que todavía no daba inicio el periodo electoral.

Más tarde, el Gobernador Quirino Ordaz detalló que esta obra sí se había construido con recursos federales, pero de la administración de Enrique Peña Nieto, y una parte estatal.

“Fue un recurso gestionado hace cuatro años, en el presupuesto federal, se lo plantee al anterior Presidente, y el recurso estatal, con 15 millones, y 100 millones federales”, detalló.

Lo importante, expuso Ordaz Coppel, es que la obra ya estaba terminada para dar su servicio a los guasavenses en el presente y el futuro, después de muchas complicaciones.