'Con que no metan la mano al cajón': Estrada Ferreiro sobre los funcionarios municipales que aspiran a la Alcaldía

Belem Angulo

16/12/2020 | 09:17 AM

Funcionarios del Gobierno municipal pueden aspirar a cargos de elección popular, siempre y cuando no dispongan de recursos públicos en el proceso, comentó el Presidente municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.

"A mí no me preocupa que levanten la mano, que no la metan al cajón, es todo", dijo.

La Síndica Procuradora Sandra Martos Lara, y el Director del Instituto Municipal de la Juventud Alonso Ramírez Reyes, son los dos funcionarios del municipio que han revelado sus intenciones de contender por la Alcaldía de Culiacán en las próximas elecciones de 2021.

Al ser servidores públicos, tienen hasta el 7 de marzo del próximo año para renunciar a sus cargos, esto de acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

"No han renunciado, y tampoco han prometido renunciar", mencionó Estrada Ferreiro.

"Tienen que sujetarse a la línea electoral"

Agregó que mientras continúen con sus funciones, y atiendan las indicaciones de la autoridad electoral, no existe problema en hacer públicas sus intenciones.

"Que levanten la mano para lo que quieran. Ellos tienen su libertad, ahorita no hay compromiso", dijo.