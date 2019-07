Con Quirino hay acuerdos y respeto, no golpeteo político, afirma líder de Jucopo

Graciela Domínguez Nava ofrece detalles sobre la reciente visita que sostuvo con el Gobernador, en el despacho del tercer piso de Palacio de Gobierno

José Alfredo Beltrán

17/07/2019 | 12:33 AM

CULIACÁN._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel y la líder del Congreso local, Graciela Domínguez Nava, acordaron trabajar una agenda legislativa en conjunto.

“Acordamos que pudiéramos trabajar una agenda en conjunto para ver qué temas de interés de Gobierno del Estado que tiene que pasar por un proceso legislativo los pudiéramos ir atendiendo”, explicó.

El lunes 15, la también coordinadora de la mayoría morenista anunció en sus redes sociales un nuevo encuentro con el titular del Ejecutivo estatal.

En reunión con el gobernador @QuirinoOC, para tratar diversos temas de la #AgendaPública, nos referimos al asesinato de Manuel Alejandro, hijo del activista René Castro. La postura es clara: se debe hacer justicia; el uso de la violencia no debe ser medio para acallar voces. pic.twitter.com/HjvC9LAekM — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) 15 de julio de 2019

Con el Gobernador, afirmó, hay una relación de cordialidad, de respeto institucional.

Negó que exista confrontación o “encontronazos con éste.

“Nosotros cuando hemos tenido una opinión acerca de alguna acción del Ejecutivo estatal hemos sido muy claros, precisos y muy responsables en que esto no sea un golpeteo político”, subrayó.

Como cabeza del Legislativo, sostuvo, ha procurado emitir posturas sobre hechos muy concretos, poniendo todas las evidencias del por qué se tiene determinada opinión en diversos temas que atañen al Ejecutivo.

“Y así debe de ser una relación institucional con la división de poderes, pero una relación de trabajo, porque finalmente para que avancen muchos proyectos que de pronto tiene el Ejecutivo, tienen que pasar por el proceso legislativo”, resaltó.

--¿Hubo reclamos del Gobernador hacia usted como líder de Morena en el Congreso, algún reclamo, señalamiento?

--No, no. Fue una reunión breve, no fue muy larga, tratamos de revisar algunos aspectos, por ejemplo hemos venido teniendo reuniones de trabajo para algunos temas presupuestales que se etiquetaron, para atención a población vulnerable de comunidades indígenas de Choix y Sinaloa, que está un poquito lento el proceso.

Tratamos ese tema, cómo le hacemos para que de inmediato se pueda atender y se puedan aplicar esos 11 millones que están etiquetados para estas comunidades, ese tipo de cuestiones estuvimos tratando.

--¿Se abordó la reforma política, la reducción o la propuesta de reducción de la cámara?

--No entramos en esos detalles, ese es un tema que estamos tratando aquí con las fuerzas políticas, ahorita ya todos los grupos políticos están ya más en esa idea de que pudiéramos avanzar a tomar un acuerdo, de que sí o no, entonces ese es un proceso que estamos tratando aquí, no allá.