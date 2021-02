Con reforma eléctrica, no habrá apagones ni aumento en precios de luz: AMLO

A las empresas que presuntamente se favorecían con el desmantelamiento de las paraestatales CFE y PEMEX en tiempos de gobiernos neoliberales, el Presidente les advirtió que México no es tierra de conquista, 'váyanse a robar a otra parte'

Carlos Álvarez

24/02/2021 | 09:51 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este miércoles a los miembros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que hayan aprobado su iniciativa preferente de reforma eléctrica.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo federal apuntó que esta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica permitirá fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

"Aprovecho para agradecerle mucho a los diputados de que ayer se aprobó la reforma a la ley de energía eléctrica para fortalecer, así de claro, a la CFE [...] Qué bien que se aprobó esta reforma", declaró el político tabasqueño.

"Sé que algunos no les gusta, que quisieran poner a la CFE en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo. No se puede poner igual a PEMEX que a Shell. La historia de PEMEX y la CFE nos indica que son empresas del pueblo de México y necesitamos fortalecer a estas empresas ara ser independientes", enfatizó el mandatario nacional.

López Obrador apuntó que esta reforma al sector eléctrico "va a ayudar mucho porque nos da seguridad de que no van a haber apagones, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica [...] se acaban los gasolinazos".

Por otra parte, a las empresas que presuntamente se favorecían con el desmantelamiento de las paraestatales CFE y PEMEX en tiempos de "gobiernos neoliberales", el Presidente les advirtió que "México no es tierra de conquista, váyanse a robar a otra parte".

Ayer martes, con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones, el pleno de San Lázaro aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), una iniciativa preferente enviada por López Obrador.

El dictamen -aprobado en lo general y particular por la mayoría del partido Morena y grupos parlamentarios aliados- no contempló ninguna modificación respecto a la iniciativa presidencial, dictamen que establece que se modifique el mecanismo despacho de las centrales eléctricas para darle prioridad a las hidroeléctricas de la CFE.

En segundo término se despacharán las centrales eléctricas de CFE que utilicen energía nuclear, geotérmica, así como aquellas plantas de ciclos combinados y termoeléctricas.

La tercera prioridad la tendrán las plantas que generen electricidad mediante energías eólica y solar de empresas privadas, y en el último término, se despacharán las centrales eléctricas de ciclos combinados que sean propiedad de particulares, así como el resto de los generadores con otras tecnologías.