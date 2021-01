Con Rocha Moya, toman protesta al Comité Sectorial Agrícola de Defensa de la 4T

La Coordinación Estatal para la Defensa de la 4T en Sinaloa formó el comité en el que productores encuentran al senador Rubén Rocha Moya como aliado del campo, mismo comité que lidera Serapio Vargas Ramírez, ex líder del PAIS

América Armenta

Con productores a lo largo del estado y el Senador Rubén Rocha Moya, se tomó protesta al Comité Sectorial Agrícola de Defensa de la 4T en Sinaloa, que estará liderado por Serapio Vargas Ramírez, quien fue líder del extinto Partido Independiente de Sinaloa.

En el evento dirigido a la militancia y simpatizantes de Morena, el precandidato a la gubernatura de Sinaloa, Rocha Moya, fue reconocido como un aliado del campo sinaloense, a lo que recordó una serie de hechos en los que dijo demostrar estar del lado de los productores.

“Yo soy optimista, no tengan duda de que este año les va a ir mejor todavía, vamos a tener un mejor año en el caso de los maiceros; pero no solo el maíz es lo de nosotros, está el trigo que tenemos que verlo, sobre todo en El Carrizo, lo estuvimos viendo, tuvimos que gestionar que se aplicara la misma política al trigo que al maíz porque llegó el momento en que no se acabalaba el precio de garantía”, dijo el senador y precandidato a la Gubernatura de Sinaloa por Morena.

El presupuesto para el campo de este año, por el que se mostraron agradecidos los productores presentes, es de 40 millones de pesos, más 40 millones de pesos para el seguro catastrófico, además de posicionarse en contra de la medida de los productores en el estado de Florida, Estados Unidos, de poner un impuesto al tomate, lo cual lograron abatir.

“Necesitamos abatir los costos de producción, necesitamos abatir el costo del dinero, bajar el costo de los fertilizantes, necesitamos tener nuestra propia semilla, que no se lleve el dinero de nosotros Bayer, que compró Monsanto y sobre todo necesitamos resolver el problema de transgénicos”, refirió.

El todavía legislador agregó que el apoyo al campo es una manera de transformar de fondo la vida pública en el país y el estado, entre otras acciones como el aumento al salario mínimo, el cual se ha dado un aumento histórico para beneficiar a la ciudadanía.

Rocha Moya aseguró que los recursos se están encaminando mejor ahora y que es gracias a los compromisos de Andrés Manuel López Obrador, que se ha enfocado en acabar con los gastos que cultiven la imagen y el dinero se aprovecha en otras cosas, como apoyar la comercialización del campo.