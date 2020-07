Con sarcasmo, AMLO usa textos de Loret para exhibir corrupción para aprobar el Pacto por México

El artículo de opinión expone que el ex Presidente Enrique Peña Nieto solía hacer los amarres en su propia oficina. Con gobernadores o con legisladores de mayor perfil

Sinembargo.MX

24/07/2020 | 09:57 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó textos del periodista Carlos Loret de Mola para exhibir actos de corrupción que presuntamente involucran a Emilio Lozoya, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto para la aprobación del llamado Pacto por México, contexto en el que salieron, entre otras reformas, la Energética.

El Presidente llamó “paladín de la verdad” a Loret de Mola, con sarcasmo. Hay una vieja rencilla entre ambos.

“Me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice, por ahí escuché que les había costado comprar la Reforma Energética mil 200 millones de pesos, y como plantea él pues es creíble”, dijo en conferencia desde Oaxaca y pidió que se leyera en voz alta la columna “Cómo cazar a Peña Nieto”, publicada el 22 de julio en el diario El Universal.

El artículo de opinión expone que el ex Presidente Enrique Peña Nieto “solía hacer los amarres en su propia oficina. Con gobernadores o con legisladores de mayor perfil. Votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados, generaran una ‘comisión’. Concluida la negociación, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial en Los Pinos y muchas veces incluso giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, su subsecretario de Egresos de Hacienda: dale tantos millones a tal o cual. Y punto”.

El Jefe del Ejecutivo federal también pidió que se leyera la columna de Loret titulada “La cajas fuertes de Lozoya”, y que fue publicada en el mismo diario el 21 de julio. “Es buenísimo”, dijo un AMLO sonriente sobre ese artículo de opinión.

En el texto, Carlos Loret describe que había cajas fuertes de cerca de un metro y medio de altura dentro de departamentos ubicados en Polanco, en la Ciudad de México, y éstas eran usadas para guardar dinero.

“Sólo se abrían bajo las órdenes de Froilán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Para que servía el cash? Para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto”, expuso el periodista.

Antes de la lectura de los artículos de opinión, el Presidente López Obrador recordó que cuando Emilio Lozoya Austin se desempeñaba como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue entrevistado por el periodista Carlos Loret de Mola en Televisa y denunció desde entonces la corrupción en la empresa.

“En esa entrevista, Loret de Mola me dice; ‘a ver, pruebas de corrupción’. Y le digo lo de la compra de la planta de fertilizantes (Agro Nitrogenados, en 2013), lo que había hecho Pemex. Alzó nada más las cejas y no dio importancia a lo que había denunciado porque en el tiempo que fui opositor hice muchas denuncias, pero siempre con pruebas”, dijo el Primer Mandatario.

La siderúrgica nacional AHMSA habría conspirado con Lozoya y otros funcionarios públicos para impulsar la compra-venta de Agro Nitrogenados, una planta productiva en estado chatarra que causó daños al erario público federal por más de 11.6 mil millones de pesos derivados de su adquisición, reparaciones y pasivos, según datos de las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

AMLO dijo que un día después, Loret entrevistó a Emilio Lozoya. “Dice el señor Lozoya que era mentira, entonces terminé de mentiroso, pero miren cómo es la vida, las vueltas que da la vida. Hace tres días leí una columna del señor Loret de Mola, ya con otra opinión, no cabe duda que hasta las piedras cambian de modo de parecer”, añadió el Presidente.

López Obrador presentó también un fragmento de la entrevista que Loret de Mola hizo a Emilio Lozoya, en ella el comunicador le cuestionó qué opinaba sobre las afirmaciones del político morenista, quien describió la compra de Agro Nitrogenados como “el atraco del siglo”.

“(Es) una mentira aunque se repita cien veces no será verdad. Esto no es un atraco, un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron”, respondió en esa ocasión el ahora ex director de Pemex.

“Pemex ya no puede seguir endeudándose, hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas”, agregó el hoy ex funcionario que está detenido y en manos de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, hoy el diario Reforma publicó hoy más datos que evidencian más actos de corrupción en los que Emilio Lozoya Austin estaría involucrado.

El ex funcionario habría declarado ante autoridades federales que dio 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), para que aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo político Pacto por México.

De acuerdo con información de Abel Barajas y Claudia Guerrero para el diario Reforma, fue el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia junto con el ex Presidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés.

De acuerdo con otras filtraciones, muchos de los panistas sobornados eran cercanos a Felipe Calderón Hinojosa. El ex Presidente tuvo un fuerte control de Acción Nacional hasta que dejó el mandato, de tan manera que logró colocar familiares y amigos en listas plurinominales en la renovación de los cuerpos legislativos.

Pero los sobornos habrían sido en horizontal y sin distingos. Anaya, quien no era cercano a Calderón, se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados de 2013 a marzo de 2014, lapso en el que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Energética.

En mayo de 2014 asumió el cargo de secretario general del PAN.

Dicho dinero fue entregado en agosto de 2014 a una persona cuya identidad aún no ha sido revelada, reportó Reforma. No obstante, Lozoya mencionó que mantuvo comunicación con dicha persona a través de dos números telefónicos, para acordar el pago.

Entre el 11 diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya envió más de 52 millones de pesos a los legisladores del PAN.

Entre los nombres de los señalados destacan los ex senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas.

También fueron mencionados los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente.

Otros de los destinatarios nombrados por Lozoya fueron Jorge Luis Lavalle Maury, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado, y Rafael Jesús Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la misma, quien además estuvo implicado en la recepción del dinero, subrayó Reforma.

La aprobación de la Reforma Energética en diciembre de 2013 fue un motivo de fiesta para una gran parte de la clase política, en especial para los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

El primero ocupaba la Presidencia, el segundo la había desocupado en buenos términos.

Senadores, diputados, empresarios, miembros del Gabinete y el mismo Presidente Enrique Peña Nieto celebraron la aprobación de la que fue considerada la “joya de la corona” de aquel famoso paquete de Reformas Estructurales que fue presumido en medios, foros y giras hasta el último día de ese Gobierno.

Siete años después, los logros de la Reforma son un tema de debate: la apertura del mercado energético de México al capital extranjero no logró atraer las inversiones calculadas entre los 10 mil y 15 mil millones de dólares anuales.

Y aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decretó desde el inicio de su administración que dicha Reforma no continuaría, las circunstancias obligan a recordar a los personajes que protagonizaron esa historia.

En esa circunstancia está Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el periodo de 2012-2016. De acuerdo con la información de Presidencia de la República, el expolítico que está acusado de presunto lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita, dijo a la Fiscalía General de la República (FGR), que tiene en su poder grabaciones de supuestos sobornos relacionados con la aprobación de la Reforma Energética que podrían implicar a altos funcionarios de la pasada administración.

El Presidente en su conferencia de prensa matutina del 14 de julio pasado, lanzó la primera pista: “¿Cómo aprobaron la Reforma Energética? ¿Cómo se obtuvieron los votos? […] Ahora la Fiscalía General va a traer al señor Lozoya. Todo lo que se va a saber porque él era director de Pemex cuando se aprobó la Reforma Energética. ¿Quiénes aprobaron esa Reforma? ¿Qué partidos? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo la aprobaron? ¿Por qué se obtuvieron los votos? ¿Cómo se obtuvieron los votos?”.