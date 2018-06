Con Sergio Basáñez me guardé que tengo VIH, dice supuesta ex pareja del actor - Noroeste

Con Sergio Basáñez me guardé que tengo VIH, dice supuesta ex pareja del actor

El político y actor Carlos Esqueda da de qué hablar, al relatar detalles de su romance con el histrión

Noroeste / Redacción

El actor Carlos Esqueda ha vuelto a dar de qué hablar, pues luego de causar gran impacto en redes sociales al promover su candidatura a un cargo político en calzoncillos y declararse abiertamente homosexual, ahora ha confirmado que sostuvo un romance con Sergio Basáñez, a quien le ocultó que es portador del VIH.

Durante la entrevista que brindó a la revista TV Notas en su edición 1120, Esqueda reveló detalles del fugaz romance que tuvo con el actor.

“En marzo pasado conocí a Sergio en las redes sociales; le mandé un mensaje y él me respondió, (...) es un hombre maravilloso que jamás creí que me fuera a hacer caso”.

Al ser cuestionado sobre si mantuvieron una romance, el político dijo:

“Sí; todos los rumores que había en las redes en torno a mí y a Sergio eran ciertos; comenzamos a salir en marzo pasado, después de conocernos por las redes sociales”.

Sobre el tiempo que duró su romance, contó que fue sólo de unas semanas.

"Pero fue un romance muy bonito; me decía palabras lindas, piropos y esas cosas, aunque en el fondo siempre supe que nunca iba a funcionar”.

Posteriormente, Carlos explicó que el mismo medio que los unió también los separó.

“Empezaron a molestarnos en las redes, comenzaron a decir que éramos pareja, y en todas mis publicaciones lo etiquetaban y le decían: ‘mira tu novio, qué gay’, y eso lo hizo desconfiar de mí; nunca se lo pregunté, pero intuyo que por eso empezó a cambiar conmigo”.

Finalmente, Esqueda detalló que justo por la manera en que finalizaron su relación sentimental fue que nunca pudo decirle a Sergio que es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

“(Terminamos) por teléfono, cuando hasta él me había propuesto que viajara de nuevo a la Ciudad de México para que conociera a su mamá. He sido muy honesto, pero con Sergio me guardé que tengo VIH, pero siempre me protegí con él”.

Hasta el momento Sergio Basáñez no ha dado alguna declaración al respecto.