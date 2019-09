Con sonidos de jazz recuerdan a Alberto LÃ³pez

Homenaje póstumo

Con sonidos de jazz recuerdan a Alberto López

‘Jazzeando’ reúne en el escenario del TAP a músicos virtuosos; vienen de otras ciudades a rendir tributo

Héctor Guardado

El 2 de julio murió de un infarto, a la edad de 35 años, el mazatleco apasionado del jazz y amante del bajo, Alberto López, un músico profesional que contribuyó con su talento a consolidar el prestigio porteño en el ámbito nacional e internacional.

La noche del sábado, sus amigos le rindieron un homenaje de jazz en el Teatro Ángela Peralta, donde una gran foto de Betito, como le llamaban sus amigos, fue colocada junto a la urna que contenía sus ceniza sobre el escenario; una fuerte presencia durante todo el concierto.

Sus entrañables amigos fueron desgranando piezas de jazz, el género que más disfrutaba el bajista y que impulsó a todos los que lo rodeaban a practicarlo para reunirse, convivir, pero sobre todo, gozar la música.

El pianista y productor Manuel Cázarez, uno de los organizadores del homenaje, dijo que los músicos trabajan duro tocando la música que les piden y muchos de ellos encuentran una zona de placer cuando tocan jazz. Es en ese espacio sonoro en donde se liberan y expanden su pasión por este arte.

El evento mostró la fuerte hermandad que existe entre los músicos mazatlecos, la entrañable relación que hay entre ellos y de la que fueron testigos las personas que asistieron al concierto “Jazzeando”. También se reveló que uno de los grandes motivadores de esta cofradía en Mazatlán fue Alberto López.

El cantante José Narváez describió la forma de ser de Alberto López, un muchacho amiguero, “carrilludo”, simpático , siempre con una sonrisa en la boca y diciendo bromas, pero sobre todo, un solidario con todos los que necesitaban que les echaran una mano.

Ese carisma, esa empatía con las personas quedaron evidenciados en el evento, al que músicos de Los Mochis, Culiacán, Tepic, Guadalajara y Puerto Vallarta se trasladaron a Mazatlán para unirse a los cofrades patasaladas y cocinar un exultante concierto de jazz.

En el ambiente, se percibía el sentimiento que cada uno de los músicos le imprimia a su actuación, que fue su ofrenda para el querido amigo recién fallecido.

Participaron los músicos Manuel Cazarez (piano), Víctor Patrón (piano), Geovanni Figueroa (batería), Roberto Falcón, que ofreció una muestra virtuosa del dominio que tiene del bajo; Nacho Chávez (guitarra), Carlos Ruiz (batería), Brandon Pinzón (guitarra), Hernán Vallejo (bajo), Luis Rey (guitarra), Marco Herrera (piano), Pablo Ruiz y también participaron los cantantes José Narváez y Cristina Millán, entre otros.

Ellos, a lo largo de casi dos horas, desgranaron piezas clásicas del jazz, preferidas de Alberto, temas clásicos de compositores como Miles Davis, Chico Buarque o Herbie Hancock y Norah Jones, así como temas de la autoría de Víctor Patrón, que estaba presente y declaró su enorme amistad con el homenajeado.

Patrón interpretó, junto con otros músicos, Many, una pieza que dedicó a Manuel Cázarez, también una bella composición con sofisticado aire mexicano, Huapango de ciudad, además se escucharon Afirmation, Chamaleon, The Chicken, Brezin, I don´t know why, Con tu adiós, que fue el fondo con el que se proyectaron fotos del bajista homenajeado.