Con toda honestidad, no nos llevamos ese dinero, le dijo Villarreal a la juez

Aclaró además que esas acciones, por las que hoy los acusan y están por llegar a la audiencia intermedia, las realizaron en un momento en que se necesitaban tomar decisiones para beneficio de trabajadores del Gobierno del Estado.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Al final la audiencia del viernes pasado, en que la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada negó una propuesta de acuerdo para dejar de acusar a funcionarios que desviaron más de 260 millones de pesos de recursos federales a cuentas del gobierno estatal, el ex tesorero Armando Villarreal Ibarra tomó la palabra para aclarar que ni él ni sus compañeros tomaron de ese dinero.

“Respeto su decisión”, dijo al final de la audiencia del viernes, que se programó para que los abogados defensores insistieran en solicitar la suspensión condicional del proceso.

“Nomás a decirle que independientemente de la decisión que tomó, que ese dinero se aplicó específicamente en beneficio de la propia gente del Gobierno del Estado”, expresó.

“Y eso se lo digo con conocimiento de causa, se lo digo con toda honestidad y mirándole a los ojos:

ninguno de los imputados nos llevamos ese dinero. Estábamos en un momento en que teníamos que tomar decisiones”.

Quiñónez Estrada negó la petición de la defensa de pagar dos millones de pesos y ofrecer una disculpa pública por el hecho que se registró en el segundo semestre de 2016, último tramo del gobierno de Mario López Valdez, y por el que la Fiscalía General del Estado había solicitado una pena de 16 años de cárcel y el pago de 260 millones de pesos como reparación del daño.

Los dichos de Villarreal Ibarra quedaron grabados luego de una audiencia que duró poco más de media hora, en la que la juez reclamó fuertemente el aval de la Fiscalía en el acuerdo con que pretendía perdonar a los ex funcionarios.

Mientras los abogados del ex Secretario de Administración y Finanzas, de José Carlos Ramírez López, ex jefe del Departamento de Caja General, y el ex Director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, realizaran nuevamente la propuesta, Villarreal Ibarra mantenía las manos juntas en su regazo y la vista hacia abajo.

La juez estuvo a punto de cerrar la audiencia cuando el ex Secretario pidió la palabra para hacer una aclaración. Luego de eso, la juez clausuró la audiencia. La fecha para la audiencia intermedia aún no se ha dado a conocer.