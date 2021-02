Con un Danilo Gallinari espectacular, Atlanta Hawks aplasta a Boston Celtics por 15 puntos de diferencia

El equipo dirigido por Brad Stevens dejó una imagen preocupante, siendo dominado desde el primer cuarto por los de Lloyd Pierce en una noche espectacular de Trae Young (33 puntos y 7 asistencias) y Gallinari (38 tantos con 10-12 en triples)

Noroeste / Redacción

Boston Celtics no está pasando un buen momento en la temporada 2020-2021, pero este miércoles sufrió lo que es directamente su punto más bajo de esta campaña. Atlanta Hawks le dio un golpe durísimo al vencerlo por 127-112 en un partido que por momentos dejó la sensación de que la diferencia en el marcador debía ser mayor.

Había un equipo que respondía en los dos costados de la cancha y otro que no, así de simple. Uno que además lograba tener la precisión necesaria y otro que no. Uno que mostraba energía y otro que no. El polo positivo eran los Hawks y el negativo los Celtics.

Desde el primer cuarto se apreció esa dinámica: su primera mitad pasó con el marcador igualado, pero una vez que Trae Young y Danilo Gallinari tomaron confianza Atlanta se volvió imparable para los visitantes que encajaron un parcial de 10-0 en los últimos dos minutos para irse abajo por 40-27.

El segundo cuarto no mostró a un Boston más sólido en el costado defensivo ni a un Boston con mayor creación de juego. Mientras que su punto más fuerte en ataque era lo que generaba Tristan Thompson luchando en la pintura por segundas oportunidades, Atlanta tenía a Young y Gallinari endemoniados. Entre los dos sumaron 49 puntos en la primera parte del partido, la misma que todos los Celtics que a su vez recibieron 72 tantos de Atlanta.

Mientras Boston tenía un 11 por ciento de acierto en triples, Atlanta llevaba un 61 por ciento. Y Brad Stevens ya le había dado minutos a 12 jugadores de su equipo, pero ninguno era capaz de cambiar la dinámica en este partido en el que no contó con Kemba Walker mientras que Atlanta no tuvo a Cam Reddish.

Los Celtics salieron con un poco más de decisión a la segunda parte, pero aunque entre Jayson Tatum y Jeff Teague le dieron algo de ofensiva instantánea al equipo atacando el aro, los Hawks mantenían cómodos su diferencia a favor, ganando por 99-78 a la hora del último descanso.

En el último cuarto se detuvo el ritmo anotador de Atlanta dejándole un resultado final un poco más decoroso a los Celtics de lo que podía haber sido, pero ya sucedió con muchos jóvenes en pista como Skylar Mays, Aaron Nesmith o Tacko Fall.

Trae Young finalizó con 33 puntos y 7 asistencias lanzando 12-23 en tiros de campo y Danilo Gallinari contribuyó con 38 puntos desde el banco y un espectacular 10-12 en triples, habiendo encestado los siete primeros intentos. Hasta se tuvo la confianza necesaria para probar desde el logo.

John Collins (14 puntos) y Tony Snell (12) también anotaron en doble dígito en un equipo que convirtió el 54.8 por ciento de sus intentos de tres puntos (23-42) y que con récord de 14-18 se mantiene undécimo en la Conferencia Este.

Para los Celtics, muy distintos desde el tiro perimetral (8-31), el máximo anotador fue Jaylen Brown con 17 puntos y también lideró al equipo en asistencias con 5, mismo número que Jeff Teague, autor de 14 puntos. Jayson Tatum terminó con 13 puntos, lanzando 4-20 de campo, y Tristan Thompson logró un doble-doble de 13 puntos y 13 rebotes.

El siguiente encuentro de los Hawks será el viernes visitando a Oklahoma City Thunder, mientras que ese mismo día los Celtics recibirán a Indiana Pacers.

(Con información de NBA Mexico)