Con un doble clave de LeBron James, Lakers se lleva una nueva batalla ante LA Clippers

En un partido realmente apasionante, los dirigidos por Frank Vogel se terminaron imponiendo por 103-101

Noroeste / Redacción

LAKE BUENA VISTA._ Toda la expectativa que había por ver una nueva edición del clásico angelino quedó más que cubierta.

Los Angeles Lakers se llevaron un verdadero partidazo ante los LA Clippers por 103-101, con una conversión decisiva de LeBron James a falta de 12 segundos.

Los de Rivers dieron batalla a pesar de no contar con hombres claves como Montrezl Harrell ni Lou Williams, mientras que en su rival hubo un muy buen debut de Dion Waiters.

Con esta victoria, los de Vogel poco menos que se aseguraron el número uno del Oeste: quedaron con marca de 50-14 (igualaron a Boston con 33 temporadas con al menos 50 victorias), a seis juegos y media de ventaja de su rival de esta noche.

LeBron James no tuvo un buen juego. Terminó con 16 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, lanzando apenas 6-19 de campo y tomando solo dos tiros libres. Su actuación no se puede vincular directamente a una gran defensa de Kawhi Leonard, porque los Clippers cambiaron de marca constantemente, aprovechando la versatilidad de sus aleros. Todo eso es cierto... pero a la hora de la verdad, el Rey dijo presente: no solo con un par de conversiones en el último minuto y medio, sino con jugadas defensivas decisivas, como la que tuvo en la última posesión, tanto ante Leonard como ante George.

Cuando hay que ganar los partidos, LeBron sigue siendo el jugador más determinante de toda la NBA y volvió a demostrarlo este jueves. Siempre parece hacer lo necesario para impulsar a su equipo y en este caso fueron un par de canastas en el clutch y varias paradas defensivas ante jugadores de la más absoluta élite.

LeBron muestra en 2 simples pasos cómo ganar un partido en la #NBA: 1-El tiro ganador.#WholeNewGamepic.twitter.com/300UeVzGXD — NBA Latam (@NBALatam) July 31, 2020

La noche no empezó nada bien para Kawhi Leonard quien cometió dos faltas tempraneras y vio buena parte del primer cuarto desde el banco. Igualmente terminó recuperando el tiempo perdido y acabó con 28 puntos, además de su habitual aporte defensivo (2 robos, 2 tapas). Su fallo en la última acción empaña levemente una actuación por demás sólida y que se encargó de enterrar cualquier duda que pudiera quedar luego de su mala pretemporada.

Anthony Davis acabó con 34 puntos y 8 rebotes, cargando constantemente de faltas al juego interior de los Clippers (fue 17 veces a la línea). AD no fue tan eficaz de cancha (8-19, 42 por ciento) y tuvo un aporte intermitente, con ráfagas indomables y otros pasajes donde perdió todo tipo de protagonismo. No se puede discutir su producción general, pero a los Lakers debería preocuparles su rendimiento en el último cuarto, donde tocó poco el balón y apenas aportó dos unidades.

