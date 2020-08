Con un neumático pinchado, el inglés Lewis Hamilton gana por séptima vez en Silverstone

SILVERSTONE._ El británico Lewis Hamilton ganó este domingo, con un neumático pinchado, por séptima vez en el circuito de Silverstone y salió del Gran Premio de Gran Bretaña más líder del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

El piloto de Mercedes encadena tres Grandes Premios consecutivos con victoria, los de Estiria, Hungría y Gran Bretaña, y camina con determinación hacia su séptimo título. En Silverstone arrancó desde la ‘pole’ y mantuvo la primera posición pese a cruzar la meta con el neumático pinchado.

Con sólo tres neumáticos funcionando, el seis veces campeón del mundo se arrastró echando chispas hasta cruzar la línea de meta con 5.8 segundos de ventaja sobre el holandés Max Verstappen para conseguir su séptima victoria como local.

“En esas últimas vueltas empecé a reducir el ritmo y luego en la recta se pinchó. Después vi cómo el perfil se desplazó un poco. Fue una sensación de tener el corazón en la boca porque no estaba seguro de cuánto se había pinchado hasta que apreté el freno y pude ver que el neumático se estaba separando de la llanta.

“Entonces, sólo traté de conducirlo tratando de mantener la velocidad, porque a veces puede salir volando y romper el alerón. Estaba rezando diciendo: ‘Oh, Dios mío’ y tratando de seguir y no ir demasiado lento. Estuve a punto de no poder tomar las dos últimas curvas, pero gracias a Dios lo conseguimos. Realmente esto se lo debo al equipo. Creo que en última instancia, deberíamos haber parado hacia el final una vez que vimos las delaminaciones".

