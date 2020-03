Con vocaciÃ³n de ayudar

Día Internacional de la Mujer

Con vocación de ayudar

Maru de Tirado aporta su ‘granito de arena’ a quien lo necesita

Marisela González

Mazatlán._Su vocación es simplemente ayudar a quien lo necesite. Hace casi 30 años, Gema María Eugenia Villela Larralde, cariñosamente conocida como Maru de Tirado, ha dedicado mucho tiempo de su vida a dar la mano a las personas que necesitan de ayuda.

La profesora de educación primaria ya jubilada, es originaria del Estado de México y tiene más de 50 años que radica en el puerto, ya que contrajo matrimonio con el concordense José Tirado, quien estudió medicina en la Ciudad de México, lugar donde se conocieron.

Ella es parte del Comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja Mazatlán desde hace 28 años y se caracteriza por ser una persona amable, carismática y con don de gente.

“Desde hace muchos años empece a trabajar como voluntaria en el DIF Municipal con la señora Carmelita de Coppel, aunque nada era tan formal; en otra ocasión también ayudé cuando estaba la señora Efigenia de Pescador, aunque no había mucho voluntariado y fue hasta con la señora Rice, cuando ya se formalizó el grupo y estaba muy fuerte”, recuerda Maru.

“En esos años tuve la fortuna de conocer a Lupita de Hernández, voluntaria del Club de Leones, yo ya la conocía porque mi esposo, José Tirado, es miembro activo desde hace 38 años del club y una, como esposa, también hace actividades. Al poco tiempo ella se fue a Cruz Roja y me invitó y fue así como me integré a esta institución tan noble”, dice.

Su deseo de ayudar al prójimo nació por el ejemplo que le dio su padre, Othón Villela Buenrostro, quien era un profesor que siempre tenía algo que darle a alguien.

“Desde niña, mi papá siempre tenía algo que darle a las personas; había ocasiones de que invitaba a personas a comer a la casa y nosotros le preguntábamos que si lo conocía y él muy despreocupado nos decía que necesitaba comer, y hacía muchas cosas para ayudar, a lo mejor porque también era profesor”, dice.

“Yo creo que cuando manejas personas vulnerables en tu vida como lo son los niños, te nace el ayudarlos; esto lo digo porque yo nunca trabajé en colegios, siempre fueron escuelas federales, ubicadas en colonias populares, y es otro tipo de problemática a la que te enfrentas; creo que todos los maestros del mundo tenemos esa fibra sensible de ayudar a los niños, de apoyarlos, no es buscar qué hacer, sino es darnos la mano”, comenta.

La clave es compartir

Para Maru, el compartir el tiempo, más que objetos u otras cosas, es lo más valioso de un ser humano.

“Siempre es importante echarnos la manita, el compartir es hermoso, creo que es muy importante tener esa sensibilidad y ayudar, y no solo con objetos, sino también darle tiempo a las personas, hay que saber distribuirlo, porque a mí no me sobra el tiempo, yo lo distribuyó y por eso lo comparto”, asegura.

Cruz Roja le da fortaleza

Dentro de la benemérita institución, Maru ha vivido numerosas anécdotas, unas agradables y otras no tanto, pero siempre ahí, tratando de brindar una mano o un abrazo a las personas.

“Cuando salgo de la Cruz Roja siempre digo gracias, porque me salgo fortalecida, es como un alimento a mi alma, algo aquí que tengo adentro”, señala.

“Y no es porque te las pases resolviendo problemas, porque en nuestra área de voluntariado tú no te puedes meter en cosas de médicos, solo es estar al pendiente del paciente, si avisó a su casa, si necesita algo, si necesitan llamar a algún familiar, más bien uno es el enlace del paciente y nuestra función es que se sienta protegido”.

Entre las funciones, las damas del Comité es organizar eventos altruistas para recaudar fondos.

“Somos las que buscamos los contactos, vendemos boletos para nuestro evento anual, eso es en lo administrativo, en lo económico, pero hay muchas situaciones en las que también participamos como por ejemplo me tocó una vez que un paciente llegó de la Isla de la Piedra infartado y desgraciadamente falleció, y estaba ahí, con la esposa, y me tocó pasarla y le dije, abrázalo, háblale, despídete de él, son situaciones que son parte de la vida y te mueven, y yo lo que hice fue abrazarla”, recuerda.

Hoy en el Día Internacional de la Mujer, Maru dice que tratará de tener un día bello en compañía de su familia.

“Las mujeres somos la parte hermosa y sensible, a veces somos la esperanza, no te lo puedo explicar, pero lo importantes es vivir una vida plena y feliz”.

PERFIL

Maru de Tirado

Esposo: José Tirado Lizárraga

Hijos: Carmen Eugenia, Dulce María y José Mariano

Nietos: Mariana Teresita, Estrella del Carmen, Sara, Daniela y José Mariano

Padres: Othón Villela y María Luisa Larralde