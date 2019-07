Conade gastÃ³ $211.3 millones en publicidad en 10 aÃ±os

Conade gastó $211.3 millones en publicidad en 10 años

TV Azteca y Estudios Azteca se llevaron la gran tajada de este presupuesto

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- En la pasada década, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) gastó 211 millones 393 mil 304 pesos en publicidad oficial en medios de comunicación, un pastel cuya mayor tajada se la llevó el empresario Ricardo Salinas Pliego a través de dos denominaciones empresariales: TV Azteca y Estudios Azteca.

Del total gastado, 67 millones 121 mil 776 pesos; es decir poco más de la tercera parte, la acaparó el consorcio televisivo del Ajusco en años en que, según sus reportes ante la Bolsa Mexicana de Valores, vivía el declive financiero más marcado de su historia por falta de anunciantes, desde que en 1993, inició operaciones como empresa privada.

Lo anterior, de acuerdo con una revisión de los contratos de publicidad oficial otorgados por la Conade a partir de 2009 a la fecha, publicados en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) y la página para proveedores del Gobierno federal, Compranet.

En marzo de 2009, el último mes que la comisión estuvo a cargo de Carlos Hermosillo Goytortúa y el Presidente de México era Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se firmó el contrato más grande en los últimos diez años de la Conade por 40 millones de pesos para difundir spots de la campaña “Actívate”, protagonizada por el actor Arath de la Torre.

Después, en febrero de 2012, otra erogación de 17 millones 500 mil pesos por difusión de la campaña “Acciones que benefician al Deporte. Avances en el sector” pasó a la historia como la segunda “más alta”. Los dos contratos fueron para TV Azteca.

PÉRDIDAS Y EL DEPORTE COMO ESPERANZA

En 2015, Ricardo Salinas Pliego apareció en el puesto 260 entre las personas más ricas del mundo en Bloomberg Billionaire Index, cuando en 2014 ocupaba la posición 113. Un descenso notorio ante el mundo financiero. Mientras, el patrimonio de TV Azteca -su empresa estelar- había disminuido 49 por ciento.

En su informe de ese año, la televisora les dijo a los inversionistas: “TV Azteca no puede asegurar que mantendrá o mejorará su participación en el mercado mexicano de publicidad en televisión en el futuro, ni puede asegurar que sus costos para obtener programación y contratar personal de producción y creativo a través de empresas filiales de TV Azteca y/o de empresas terceras no relacionadas con TV Azteca, o los precios a los que TV Azteca vende tiempo publicitario, no se vean afectados de manera adversa por la competencia”.

Pero por lo menos de la publicidad oficial de la Conade, TV Azteca fue la consentida. Televisa, su competidora histórica, recibió en esa década, 37 millones 538 mil 114 pesos; es decir, 29 millones 583 mil 662 menos. Y otros medios, con programas especializados en Deportes, como Telefórmula y ESPN, apenas tuvieron entre las dos, 12 millones 12 mil 666 pesos. La primera emisora obtuvo nueve millones 842 mil 750 y la segunda, dos millones 169 mil 916 pesos.

De 2009 hasta ahora, TV Azteca recibió ocho contratos por Adjudicación Directa. Dos de ellos, se le dieron mediante “Excepción a la Licitación Pública”, un procedimiento que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas le permite a las entidades públicas para contratar servicios sin siquiera llamar a concurso bajo criterios de “eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”.

En su último informe sobre contrataciones públicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que en México se había abusado de esta forma para darle la vuelta a los requisitos legales o incluso, para el desvío de recursos públicos. Azteca recibió de esta forma de la Conade, 40 millones 500 mil pesos.

Además de publicidad oficial constante en los años pasados, la comisión permitió que los atletas de alto rendimiento y con beca del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) para entrenar de tiempo completo participaran en 2018 en la primera temporada de Exatlón, un reality show consistente en una competencia deportiva con retos de alto grado.

Ese programa, en el que los deportistas nacionales eran las estrellas, llegó a 12.4 millones de personas de audiencia, con lo que batió un nivel histórico, según Nielsen-Ibope. En la emisión participaron el seleccionado nacional en clavados, Rommel Pacheco; los gimnastas Daniel Corral y Ana Lago, así como el judoca paralímpico Eduardo Ávila.

PUBLICIDAD OFICIAL: EL DISPENDIO

Promesa de campaña de Carlos Salinas de Gortari quien sería Presidente de México de 1988 a 1994, la Conade fue creada por decreto en 1989. Desde entonces, su mandato legal ha sido el fomento, administración y regulación de políticas públicas vinculadas con la actividad física de los ciudadanos.

En el discurso político, el ex Mandatario hizo hincapié que como órgano especializado sería pieza clave para que México se convirtiera en potencia en el deporte.

Treinta años después, el organismo no puede más. Ana Guevara, nombrada como Directora por la nueva Administración de Andrés Manuel López Obrador, expuso en una reunión con Senadores: “Hemos notificado que no hay forma de transitar con este presupuesto.

Les anuncio que el mes que viene se nos va acabar el recurso, así que tendremos que ir con el Presidente y con el Secretario de Hacienda para solicitarle la extensión de recursos. A partir del mes que entra entramos en números rojos, ya no habrá presupuesto para salir de agosto hasta diciembre, y en pagos ya no hablemos de becas, que es tema sensible, sino que ya no vamos a poder pagar luz, ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de las instalaciones”.

En el pasado, la historia de la Conade estuvo marcada por los gastos a discreción de lo cual, la publicidad oficial es un espejo. De 127 contratos para difusión de campañas mediáticas, 123 fueron dados de manera directa, sin mediar concurso. 60 medios de radio y televisión, así como agencias fueron las beneficiarias.

Los spots, en diez años, no variaron mucho en su contenido. Se trata de invitaciones a hacer ejercicio en parques, escuelas y espacios públicos.

En promedio, en cada contrato para promocionarse, la Conade gastó en la pasada década, un millón 664 mil 514 pesos, lo que habría alcanzado para pagar las becas anuales de nueve atletas de alto rendimiento si se considera el pago promedio en 180 mil pesos.