ConcÃ©ntrese en la pandemia, le responde CalderÃ³n a AMLO

Concéntrese en la pandemia, le responde Calderón a AMLO

El ex Presidente panista le dice que la justicia no es un asunto de consultas

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Felipe Calderón Hinojosa respondió a Andrés Manuel López Obrador, luego que el Presidente dijera que sólo con una consulta investigaría su posible participación en hechos de corrupción de los que se acusa a su ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

“Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”, escribió en su cuenta de Twitter.

La declaración anterior derivó del comentario realizado esta mañana por el actual mandatario mexicano en el sentido de que Calderón Hinojosa no era investigado por su Gobierno por sus presuntas ligas con Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública, ahora preso en una cárcel de Brooklyn, Nueva York.

“Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del expresidente Calderón, pues ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no sólo para su caso, sino estamos planteando que se le pregunte a la gente, que los ciudadanos lo demanden, sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pasando por Zedillo, Fox y Calderón, pero eso lo tendría que decidir la gente”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera, luego de ser consultado por los dichos de la periodista Anabel Hernández, quien afirma que Calderón no sólo sabía de los nexos del exfuncionario con el Cártel de Sinaloa, sino que Calderón era quien organizaba reuniones con narcos.

Desde su red social, el ex panista, quien en los últimos días ha sido señalado de, supuestamente, estar enterado de las actividades de García Luna, quien fue uno de los funcionarios con mayor poder en su sexenio federal, también hizo una “sugerencia”, al Jefe del Ejecutivo federal.

“Y una sugerencia respetuosa: concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor en el Mexico moderno. Lo necesitamos ahí. Dígale a sus estrategas que dejen distraer a la opinión pública conmigo”, expuso. En otro tuit, Calderón remató: “que dejen de distraer”.

EN EL OJO DEL HURACÁN

Ayer, la periodista mexicana Anabel Hernández dijo que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, le envió una carta desde la prisión en noviembre de 2012, unos días antes de concluyera el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, donde describe no sólo los millonarios sobornos que recibían Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, Ramón Pequeño y una larga lista, sino que incluso señala que el propio Calderón Hinojosa, Presidente de la República, era el “que encabezaba reuniones de narcos”.

Y tengo entendido, añadió en una entrevista en La Octava, que “La Barbie” será uno de los testigos estrella si se llega al juicio contra García Luna, que pienso que si él mide el verdadero escenario en que está, él preferirá llegar a algún tipo de negociación, “porque el Gobierno americano quiere peces más gordos, incluso más gordos que Genaro García Luna”.

Pienso, expuso la periodista en el programa “Los Periodistas” –que conducen Alejandro Páez y Álvaro Delgado–, por la información que existe, que el probable juicio de Genaro García Luna puede arrojar información importante, porque hay una larga lista de gente que puede decir cosas sobre ese Gobierno, y que tiene documentados datos que revelarían aún más detalles de lo que pasó en ese sexenio, y que ahora se niegan.

“Lo que sí puedo decir es lo que yo sé respecto a la información que Felipe Calderón tuvo en su momento, y respecto a la información que el Gobierno de Estados Unidos tuvo en su momento. Lo sé de información directa, de mano directa, porque como sabes yo llevo desde el 2006 investigando al señor Genaro García Luna. Fui la única periodista en México que señaló directamente que él estaba trabajando para el Cártel de Sinaloa cuando él era Secretario de Seguridad Pública federal”, dijo la experimentada periodista.

LAS DECLARACIONES DE JACOBSON

El sábado pasado por la noche, la revista Proceso publicó una entrevista con Roberta Jacobson, exembajadora de de Estados Unidos en México, que causó revuelo y en el que el protagonista también fue Calderón Hinojosa.

Jacobson reveló que el entonces Gobierno de Felipe Calderón tenía la misma información que ellos sobre las andanzas de Genaro García Luna, otrora Secretario de Seguridad Pública, de 2006 a 2012.

De acuerdo con el audio de la entrevista que la revista Proceso sostuvo con la ex diplomática, la información sobre los supuestos casos de corrupción e involucramiento de García Luna con cárteles del narcotráfico provenía de funcionarios mexicanos.

“Culpar esta clase de situación, por información que Estados Unidos poseía, sugiriendo que el Gobierno mexicano nunca tuvo ninguna información sobre corrupción o problemas con un funcionario mexicano, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad, porque la información que obtuvimos, obviamente, no venía de funcionarios americanos, sino que vino de los mexicanos”, declaró Jacobson al periodista Jesús Esquivel.

Sobre esta entrevista, Calderón también dio una respuesta el pasado.

“Si el Gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido información procesable contra cualquier alto funcionario mexicano, esa información debería haberse comunicado a mi gobierno a través de alguno de los robustos canales de comunicación que teníamos. Eso no ocurrió”, escribió Calderón en su cuenta de Twitter luego de un reclamo surgido en redes que colocó al menos siete etiquetas en su contra.

“Es falso que mi Gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el Gobierno”, se lee en el primer tuit de un hilo de ocho mensajes con su respuesta.