ConcesiÃ³n con PASA fue la mejor decisiÃ³n: ex Tesorera de Guasave

Concesión con PASA fue la mejor decisión: ex Tesorera de Guasave

Buena o mala, era la opción más viable que tenían en ese momento para el servicio de recolección de basura, asegura Siria Sugey Lugo Bojórquez

Reyes Iván Camacho

Siria Sugey Lugo Bojórquez, ex tesorera de Guasave.

GUASAVE._ El contrato de concesión con PASA para el servicio de recolección y disposición final de la basura aprobado por el Cabildo en octubre de 2017 y firmado el 22 de diciembre de ese mismo año fue la mejor decisión que en ese momento pudieron tomar, defendió Siria Sugey Lugo Bojórquez.

La ex Tesorera del Ayuntamiento de Guasave expuso si el problema entre la empresa y el Municipio se ha agravado y ha desembocado en la suspensión del servicio no es responsabilidad de ellos como ex funcionarios, sino de la presente administración.

“Nada se hizo en lo oscurito, siempre se socializó, siempre estuvieron las cámaras, se trató de socializar y buscar la mejor opción y en su momento fue esa”, subrayó, “la decisión, mala o buena, ahí está, pero no somos culpables de que no haya recolección de basura en Guasave, ni somos culpables de lo que está pasando ahorita”.

La ex funcionaria municipal manifestó que les preocupa el problema de la basura y no pretenden hacer polémica con este tema, pero sí aclarar mucha información falsa que han estado dando las autoridades del actual gobierno.

“Han estado comentando que lo de los camiones no se abonó a la cuenta de PASA, que se fue a los bolsillos de nosotros, eso es totalmente falso, se hizo el cruce de adeudo en la contabilidad de los camiones y lo que tenía que entregar, tenemos el convenio donde se estipula qué maquinaria es la que se entregó y por la que se hizo el cruce”, dijo.

“Hubo dos avalúos y de eso hubo un convenio entre las dos partes que quedó en 15 millones 066 mil pesos, que es lo que está estipulado en este convenio. A la fecha en este convenio debíamos 51 millones 900 mil pesos, haciendo el cruce del adeudo y la quita de 5 millones, nos quedaba una deuda de 31 millones y feria”.

Lugo Bojórquez aclaró que el adeudo con PASA que dejaron al final de la administración fue de 37 millones de pesos y si el monto ya se elevó a casi 50 millones es porque después de eso el Ayuntamiento no ha seguido abonando.

“También se ha dicho que el ‘Kory’ Leyson nos dejó 6 millones de pesos de deuda, eso es mentira, nos dejaron 36 millones de pesos, nosotros transitamos en la administración, nunca se dejó de prestar el servicio”, añadió.

La ex Tesorera del Ayuntamiento subrayó que el contrato firmado con PASA establece que la concesionaria solamente podrá suspender el servicio de recolección de basura si pasan al menos 90 días sin recibir un pago, lo que indica que la administración municipal actual debe tener ya más de tres meses sin pagarle a la empresa, cuando han dicho que solo le adeudan un millón 600 mil pesos.