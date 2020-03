Conciertos de Juanes y Alejandro Sanz serán aplazados en Bogotá, por seguridad sanitaria

Este miércoles, a través de un comunicado, el centro de eventos ‘Movistar Arena’ en Bogotá, anunció la suspensión de los conciertos que estaban programados para los días 12, 13 y 14 de marzo de este año, entre los que están los de Alejandro Sanz, Juanes y Raphael.

Esta decisión se toma siguiendo las instrucciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y con el propósito de velar por la salud y bienestar de los habitantes capitalinos en relación a la mitigación del coronavirus, citó wradio.com.co.

Igualmente, el documento reitera que “el bienestar de nuestros colaboradores, asistentes y artistas es de suma importancia para la organización”.

Seguidamente ,Juanes emitió un comunicado de prensa en el que también manifiesta acatar la instrucción de la Alcaldesa de Bogotá.

Sanz además envió un mensaje a sus seguidores a través de twitter, en el que hace evidente su deseo de reponer el concierto cuando sea posible.

Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones... cuando se pueda yo vuelvo y les canto con to, no importa cuando sea. Os quiero con el alma. 😞