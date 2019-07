Concluirán hoy trabajos para abastecer a través de tuberías agua a tres comunidades rurales: Alcalde

Luis Guillermo Benítez dice que se está apoyando con pipas a las zonas donde tienen problemas de abasto del vital líquido

Belizario Reyes

Este día concluirán los trabajos para abastecer de agua potable a través de tuberías a tres comunidades del área rural de Mazatlán, entre ellas El Habal y Puerta de Canoas, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“En donde no hay agua estamos apoyando con pipas, en la zona rural me refiero, aquí en Mazatlán está todo resuelto, en la zona rural hay lugares que estamos apoyando con pipas, pero mañana (hoy) terminamos un trabajo que va a abastecer a tres zonas importantes en el área rural de agua, entre ellos al Habal”, agregó Benítez Torres en entrevista.

“No me acuerdo de las otras dos pero uno es El Habal, Puerta de Canoas también, El Habal, son tres las que van a tener agua ya, es un trabajo que estamos haciendo, así como hicimos en Escamillas y así vamos a ir resolviendo poco a poco, son tuberías que no habían puesto nunca, entonces estamos invirtiendo, no se había hecho ese tipo de obras.

El días pasados vecinos de EL Habal y Puerta de Canoas manifestaron que tienen poco más de un mes que no les llega el agua potable a través de la tubería que tienen para ello, por lo que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, en el caso de esta última comunidad, con apoyo de pipas les está llevando agua cada ocho días, pero eso no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Por ello pidieron que ya se restablezca el servicio de agua a través de la tubería o que les lleven el vital líquido de manera más constante pues no les dicen cuándo se resolverá definitivamente el problema, nada más les manifiestan que es porque no hay suficiente agua en Mazatlán para enviarla hacia esas poblaciones en las que también se suman Los Limones y El Espinal, entre otras.

“Al final del trienio éste vamos a dejar resuelto el problema del agua en Mazatlán, entre otras cosas”, subrayó el Presidente Municipal.

TODO MUNDO TIENE DERECHO A MANIFESTARSE: ALCALDE

Ante las manifestaciones que han realizado en los dos últimos días los cadetes de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, expresó que todo mundo tiene derecho a manifestarse.

“Todo mundo tiene derecho a manifestarse, hay que ver si hay razón o no hay razón, hasta ahorita yo no encuentro razones para que se manifiesten, generalmente hay muchas cosas que se han armado para hacer creer que el Ayuntamiento no funciona, pero un mensaje para todos: a estas fechas en la administración pasada el Ayuntamiento tenía en caja 40 millones de pesos, nosotros hoy tenemos 240 millones de pesos”, subrayó Benitez Torres.

“Ahorita estamos trabajado en la forma jurídica de poder mandar recursos para ayudar a resolver ciertos problemas de Mazatlán, como todo viene destinado, cuando se ahorra no lo tenían previsto en la ley, por lo tanto no ahorraban, antes se lo robaban, esa es la gran diferencia, entonces estamos seguros que vamos a poder resolver muchos problemas con el dinero de los ciudadanos”.