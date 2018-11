Concreta Pineda reelecciÃ³n y sueÃ±o de gobernar Rosario

Concreta Pineda reelección y sueño de gobernar Rosario

"Mi sueño siempre fue gobernar esta tierra de hombres trabajadores y mujeres incansables. Siempre quise poner mi granito de arena en la construcción de este hogar común", aseguró

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Como parte de la toma de protesta de la administración 2018- 2021, el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez, aseguró que con este evento cumplía el sueño de gobernar al municipio, al tiempo empeñó su palabra de sacar a algunas zonas de los altos índices de marginación y buscar la evolución del municipio.

Destacó que con esta nueva etapa se vivirá la evolución histórica del municipio, eficiencia al cuidar el gasto, innovador e incluyente para el desarrollo de la zona.

Los objetivos que se trazarán en el Plan Municipal de Desarrollo, señaló se concretarán con la modernización de reglamentos y el régimen interno, además de convertir al municipio en punto de partida y polo de desarrollo con el modelo Medellín.

"La voluntad popular me trajo aquí, no tengo como pagar a la soberanía que empeñando mi palabra en cumplir lo que he protestado en juramento. Para que la ley se respete y mi gobierno cumpla".

Por acuerdo del Cabildo saliente se dio el cambio de sede a la explanada municipal para el cambio de gabinete.

Pineda Domínguez, informó que como parte de la nueva administración tendrá una reunión con el personal de Seguridad Pública, posteriormente anunciar en cabildo al nuevo gabinete y realizar un levantamiento de los víveres que se tiene.

La mesa del presidium estuvo compuesta por Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación en representación del gobierno del estado; Roxana Rubio Valdez, diputada en representación del Congreso del Estado.

El evento inició al declarar formalmente establecida la sesión especial del cabildo saliente, acargo de la ahora ex Alcaldesa Martha Castillo Aguilar, para dar pie a los honores a la bandera y oficiar la toma de protesta.

Castillo aseguró que se vive un momento histórico al ser la primera reelección del municipio y es reflejo de la voluntad del electorado.

"Como rosarense deseo lo mejor para la administró entrante y que todo sea apegada a la legalidad", dijo.

Por su parte el funcionario estatal, Juan Alfonso Mejía, afirmó que Rosario es parte de una fiesta de pluralidad, donde ocho Alcaldes fueron refrendados dado a la confianza de la ciudadanía.

"Aplaudir que los rosarenses elijan la continuidad del proyecto de gobierno... Hoy lo que festejamos en esta pluralidad, división de poder, decirle a los rosarenses aquí estamos como gobierno del Estado", precisó.

Luego del evento, ciudadanos, ex alcaldes y simpatizantes del nuevo gobierno local, se acercaron a felicitar tanto a Pineda Domínguez como a los miembros del nuevo cabildo.