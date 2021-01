Condena Colectivo ataques a periodistas de Escuinapa

Critican que los profesionales sean atacados de manera continua a través de redes sociales

Noroeste / Redacción

El Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión condenó los ataques del que han sido objeto periodistas de Escuinapa por realizar su trabajo.

A traves de un posicionamiento público, señaló que en los últimos días, a través de las redes sociales en una serie de publicaciones han intentado denostar en lo personal y profesional a los periodistas que informaron sobre la vacunación contra el Covid-19 del Alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave y la fiesta posterior que este organizó para amios y familiares.

Recordó que la noticia trascendió a nivel nacional e internacional, despertando polémica en un contexto de pandemia y de un rebrote de contagios de coranavirus tras las fiestas decembrinas.

"En respuesta, el Presidente Municipal -emanado de las filas de Morena- pidió a los ciudadanos no dejarse engañar por los medios. Y acusó, sin pruebas, a los periodistas de recibir dinero a cambio de realizar señalamientos en su contra por supuestos intereses políticos".

"Acuérdense que a veces, pues, les dan dinerito para que hablen mal del que está sentado, pero usted es inteligente, amigo ciudadano, no se deje engañar, no se deje engañar, viene un proceso histórico [electoral] en el País y no podemos regresar al pasado que tanto daño nos ha hecho...", cita el posicionamiento.

Entre los periodistas afectados se encuentran Carolina Tiznado, de Noroeste; Maria Elena Ibarra de El Debate, Claudia Carrillo del portal Reacción Informativa y Juan Serna, de un portal independiente.

Frente a esta situación que se ha tornado una práctica recurrente para intimiar a las y los periodistas, manifestó, se exige que el Gobierno del Estado active la Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa creada por decreto publicado el 12 de noviembre de 2017, para investigar y en su caso sancionar este tipo de acciones contra la prensa en la que se ven involucrados funcionarios.

"De igual manera, nos pronunciamos por una pronta intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, toda vez que este tipo de hechos inhiben la libertad de expresion y el derecho a la información pública de todos los ciudadanos", expresó el organismo.

Reiteraron además un llamado al Presidente Municipal de Escuinapa a que reconsidere su postura y cumpla con su deber constitucional de garantizar la libre expresión en un marco de respeto.