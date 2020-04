Condenan a 8 aÃ±os de cÃ¡rcel al ex Presidente ecuatoriano Rafael Correa

Condenan a 8 años de cárcel al ex Presidente ecuatoriano Rafael Correa

El ex Mandatario es acusado por el delito de cohecho agravado, por las imputaciones sobre el caso sobornos

Noroeste / Redacción

El tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció al ex Presidente de ese país, Rafael Vicente Correa Delgado, a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado, por las imputaciones sobre el caso Sobornos.

Según el diario local El Universo, los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela dieron lectura a su decisión por el caso, argumentando que la víctima del supuesto delito es el Estado y que la "Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción".

Además de Correa Delgado en el que también fueron sentenciados 20 ex funcionarios más, entre ellos el ex vicepresidente Jorge David Glas Espinel, así como el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

El caso sobornos fue una investigación periodística, que después fue retomada en una investigación penal, que reveló presuntas aportaciones económicas ilícitas por parte de empresas multinacionales, de hasta 7.5 millones de dólares, a cambio de obras públicas, para beneficiar a Alianza País, partido político de Correa Delgado, y su entonces campaña presidencial.

El ex mandatario ecuatoriano, que gobernó del 15 de enero de 2007 al 24 de mayo de 2017, vive en Bélgica junto a su familia desde que terminó su Presidencia, luego de traspasar el poder a su amigo y sucesor Lenín Boltaire Moreno Garcés Nuevo Rocafuerte, con quien se distanció poco después en medio de acusaciones mutuas.

"Les dije que todo era un show y ya estaba preparado. Con filtración de ayer solo cambiaron tipo de autoría mediata por 'dominio de organización, a autoría mediata por 'infracción del deber', y pusieron agravantes porque están furiosos con la filtración. Me duelen mis compañeros", escribió Correa Delgado en su cuenta de la red social Twitter.

"Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe", agregó el ex Presidente en otro tuit.

Correa Delgado, de 57 años de edad, no cumplirá ninguna sentencia mientras se encuentre en Europa, pero tampoco podrá regresar a Ecuador debido a que el delito por el que fue condenado es imprescriptible.

Además, él y su ex vicepresidente fueron inhabilitados para participar en política por un período de 25 años.