Condiciona PASA condonaciÃ³n de deuda al Ayuntamiento de Guasave

Condiciona PASA condonación de deuda al Ayuntamiento de Guasave

La Alcaldesa Aurelia Leal López dice que en el adéndum, la empresa plantea que en el momento en el que el Municipio incumpla el pago del servicio, se reactive la deuda

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Ayuntamiento de Guasave no ha firmado el adéndum que establecerá las nuevas condiciones financieras que regirán el contrato concesión con PASA, debido a que la empresa condiciona la condonación del 50 por ciento de la deuda a que el Municipio no incumpla en el pago de la facturación mensual, expresó Aurelia Leal López.

La Alcaldesa de Guasave indicó que Promotora Ambiental quiere aprovechar para hacer un contrato que sea todavía más oneroso y más leonino contra el Ayuntamiento, lo que no van a permitir.

“La quita del 50 por ciento que el Gobernador nos ayudó, ellos (PASA) estaban poniéndola en el adéndum, que esa quita no iba a ser válida si el Ayuntamiento incumplía. Aquí tengo el proyecto del adéndum, que no es adéndum, es un nuevo contrato, diferente, que viene a afectar al Municipio y no lo vamos a permitir”, aseguró.

“Al Gobernador le dijeron ‘con eso se va a extinguir la deuda’ y a nosotros nos dijeron ‘no se va a extinguir si no cumplen’”.

El problema de PASA, subrayó Leal López, es que está hablando con tres discursos diferentes, uno para el Gobernador, otro para el Municipio y otro más para los ciudadanos.

“Tienen que hablar con un solo discurso y tienen que hacer un adéndum de acuerdo a lo que se hizo inicialmente y mejorando las condiciones”, manifestó.

La Presidenta Municipal recalcó que si PASA reinició la prestación del servicio de recolección de basura el lunes, fue porque el Ayuntamiento y el propio Gobernador Quirino Ordaz Coppel le pusieron un ultimátum.

“Celebramos que PASA haya reiniciado los trabajos, que no los está reiniciando bien, tengo videos, le hemos venido dando seguimiento a todo; sin embargo, estamos dispuestos a sentarnos, no se ha firmado el adéndum, ahí está el dinero, se los vamos a dar ya que firmemos todo”, dijo.

Además, Leal López adelantó que el Ayuntamiento de Guasave tampoco garantizará el pago de la facturación mensual mediante la creación de un fideicomiso, como lo estaba pidiendo PASA y algunos regidores.

“Firmar un fideicomiso es afectar cada día más al Municipio de Guasave y ahorcarlo. Quienes pedían un fideicomiso son irresponsables y no saben lo que dicen. Nosotros vamos a cuidar siempre las finanzas del Municipio, y si regresa PASA es para mejorar”, expresó.

La Alcaldesa subrayó que los cinco camiones que rentaron a la empresa K Partners se quedarán en Guasave hasta cumplir el contrato por ocho meses, el cual ya fue firmado, y al final los comprarán para ir equipando al Ayuntamiento con maquinaria y equipo pesado.