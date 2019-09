Condicionan cuotas escolares incluso a niÃ±os desplazados, denuncia el MASS

Condicionan cuotas escolares incluso a niños desplazados, denuncia el MASS

Las madres están pagando porque es condición para que sus niños entren a la escuela; de igual forma están condicionando la entrega de los libros de texto, que deberían ser gratuitos, denunció Miguel Ramírez, coordinador del Movimiento Amplio Social Sinaloense

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ El condicionamiento de cuotas escolares en el sur de Sinaloa se sigue presentando, incluso con los niños desplazados por la violencia, denunció el Movimiento Amplio Social Sinaloense.

A pesar de la advertencia de las autoridades de que las cuotas condicionadas son ilegales, hay directores de escuelas que no respetan esta disposición, y no sólo eso, sino que además las cobran a hijos de familias desplazadas, que han llegado a acuerdos con Gobierno del Estado para exonerarlos de pagos, lamentó Miguel Ramírez Jardines, coordinador del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS).

“Las madres están pagando porque, en efecto, es condición para que sus niños entren a la escuela y no quieren que queden fuera, y de igual forma, están condicionando la entrega de los libros de texto, que deberían ser gratuitos”, denunció.

El MASS entregó una lista de 77 estudiantes, la mayoría de primaria, pero también de preescolar, secundaria y preparatoria, a quienes les están negando este apoyo por parte de las escuelas.

Sin embargo, se mantienen a la espera de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) autorice dicha relación y gire las instrucciones correspondientes, comentó Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, representante de los desplazados en el sur de Sinaloa ante la mesa intersecretarial para la atención de esta problemática.

“Son acuerdos que ya se habían pactado con los anteriores secretarios de Desarrollo Social, ahora quedó para revisión y no se asentó en la minuta; sin embargo, hubo el compromiso de los funcionarios”, indicó en referencia a la última reunión interinstitucional, en la que participó el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, además de otros funcionarios y líderes sociales.

Gutiérrez Sánchez pidió a los directores de escuelas ser más humanitarios para no negar el derecho a la educación a personas en situación de desplazamiento forzado.

“No sólo se da el problema al inicio de clases, pues cuando las personas son desplazadas de la sierra, vienen a Mazatlán y ya no encuentran cupo, y les exigen los documentos que muchas veces no pueden rescatar, por huir del peligro”, apuntó Gutiérrez Sánchez.

Unas horas antes de que se conociera esta denuncia, el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, refrendó el compromiso del gobierno para respaldar a los desplazados.

No obstante, no especificó cómo serían los mecanismos para que estas personas sean receptoras de este beneficio, en lo relacionado a las cuotas e inscripciones educativas.

“Hay instrucciones, incluso me atrevo a decir el gobernador Quirino Ordaz siempre ha sido bajo esta lógica muy específico, que si un niño o una familia que ya vivió una dolencia de este nivel, pues no hay que aplicarle otra, porque llegan a Mazatlán y no tienen dónde entrar; siempre que nos topamos con este tipo de circunstancias lo que buscamos es resolver en medida de nuestras posibilidades”, externó el titular de la Sepyc.

Acerca de las cuotas escolares, el secretario resaltó que éstas son válidas siempre que sean voluntarias y como producto de un ejercicio de participación social.