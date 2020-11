Condonación de deuda y tarifa de servicio público, pide Jumapag a CFE

La Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, dice que propondrán una iniciativa para que la empresa productiva del Estado exonere la deuda a todas las juntas de agua del país

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Animada por algunos legisladores, la Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, adelantó que propondrá una iniciativa para que la Comisión Federal de Electricidad exonere las deudas a todas las juntas de agua potable del país.

La Presidenta Municipal subrayó que los organismos operadores de agua de México están en crisis financiera y ésta se ha recrudecido durante la pandemia, ya que la recaudación se ha desplomado hasta un 50 por ciento.

“Me llamaron diputados a efecto de que presentemos una iniciativa como Municipio en el cual pidamos para toda la República que se exonere a las juntas de agua potable, porque todas las juntas de agua del país están en situación de crisis financiera”, expuso.

La Alcaldesa agregó que el costo del servicio de energía eléctrica representa uno de los gastos más onerosos para las juntas de agua, y eso no es la excepción en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, en gran medida porque la CFE les cobra la tarifa industrial.

“No nos pueden aplicar una tarifa industrial cuando somos una paramunicipal que le está brindando servicios a los ciudadanos, ciudadanos que están en estado vulnerable, no todos, pero algunos sí, y que no pueden cubrir con esta parte”, indicó. “La CFE nos está tratando a la Junta como una industria y no somos industria”.

En el caso de la Jumapag, al pasar de pagar tarifa de servicio público a tarifa industrial, los costos por el servicio de energía eléctrica se elevaron en un 40 por ciento, detalló.

La Junta no da para estar pagando agua, estar clorando, sostener una planta tan grande y responder a las demandas ciudadanas. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ojalá Guasave se sume y los ciudadanos se solidaricen, que este gobierno los está defendiendo y que también se haga una revisión de las altas tarifas”, sostuvo.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, la reforma energética de 2013, que tuvo dentro de sus objetivos reducir las tarifas eléctricas, pues se consideraban elevadas y poco competitivas, resultó económicamente benéfica para algunos usuarios y sectores.

Sin embargo, hubo usuarios severamente afectados, entre ellos los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, ya que la tarifa que tenían fue readecuada, ubicándolas entre los usuarios del sector industrial, cuando no tienen fines de lucro y su objetivo principal es permitir el cumplimiento del derecho humano al agua.