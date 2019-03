Conductores dan uso incorrecto a acotamientos en carretera a Las Glorias, Guasave

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guasave señala que están utilizando la rúa como si fuera de cuatro carriles, lo que pudiera provocar accidentes

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Muchos conductores que utilizan la carretera Guasave-Las Glorias están dando un uso incorrecto a los acotamientos que se construyeron con la ampliación de la rúa estatal en el tramo de la calle 100 a la calle 500, manifestó Mauricio López Parra.

El director general de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave señaló que muchos de quienes circulan por la citada vialidad están tomando los acotamientos como si fuera un carril adicional, es decir, están conduciendo como si fuera una carretera de cuatro carriles, cuando no lo es.

“Las líneas centrales son las de circulación, pero la gente sigue circulando por el acotamiento y eso es lo que nos puede originar un accidente”, expuso, “Comentaba con el director de Tránsito hace unos días la posibilidad de buscar alguna manera de orientar a la gente, porque aunque esté señalizado, nos puede originar problemas y esperemos que la gente entienda la función de la nueva carretera con acotamientos pavimentados”.

El funcionario municipal subrayó que la función de los acotamientos en una carretera no son para circular como si fuera un carril normal adicional, sino para bajar la velocidad y orillarse para descender, para incorporarse a la rúa a baja velocidad, para estacionar el vehículo en caso de sufrir un desperfecto mecánico o incluso para orillarse y dejarse rebasar por una unidad que circule a más alta velocidad.

“Me he dado cuenta, voy y superviso y veo que van los carros por el acotamiento y no es así, no es doble carril, es un carril sencillo pero con acotamientos pavimentados para en caso de algún desperfecto mecánico que te orilles y tengas donde estar estacionado esperando solucionar el problema”, reiteró.

López Parra indicó que el tramo de ampliación de la carretera a Las Glorias en el tramo de la calle 100 a la 500 ya está terminado, pero falta terminen de instalar la señalización vertical.

Además, ya se está trabajando en otro tramo de dos kilómetros entre la calle 500 y la 700, y la intención, según lo que le ha comentado Osbaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, es ir trabajando en tramos pequeños de dos a cuatro kilómetros, con el objetivo de culminarla hasta Las Glorias si hay disposición de recursos.