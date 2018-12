Conductores de Águilas del Pacífico denuncian vandalismo al transporte urbano

Juan Zataráin, dirigente de esta agrupación, dijo que son constantes los ataques a pedradas y asaltos que sufren los camioneros en la zona de Valles del Ejido

Fernanda González

MAZATLÁN._ El dirigente de Autotransportes Águilas del Pacífico, Juan Zataráin Velarde, denunció que algunos camiones de la ruta Valles del Ejido están siendo vandalizados mientras se encuentra en marcha y con pasajeros a bordo.

Señaló que un grupo de jóvenes se hace presente en las inmediaciones del campo deportivo “El Chaflán”, ubicado en la Colonia Valles del Ejido, y desde ahí lanzan rocas al transporte urbano.

“No hay un día que no nos lancen piedras los vándalos y lo peor es que las lanzan y muchos usuarios van con ventanas abiertas, un día van a venir matando a alguien”, dijo.

También comentó que esa es de las rutas con más riesgos de ser asaltada, y en donde todos los camiones ya cuentan con caja de seguridad.

“Ya estamos hartos, nos traen fritos con el vandalismo y los asaltos y no nomás a nosotros, también a los de la Alianza de Camiones, ya hasta nos golpean a los choferes”, denunció.

Unidad de Águilas del Pacífico no atropelló a don Raúl

El líder transportista aprovechó para aclarar que ninguna unidad de Autotransportes Águilas del Pacífico fue responsable de atropellar y dejar sin vida a don Raúl Bernal, quien cruzaba la Avenida Gutiérrez Nájera, en la Colonia Reforma, hecho ocurrido la mañana del viernes.

En el lugar de los hechos se dijo que don Raúl había sido atropellado por una unidad color naranja que se dio a la fuga.

Sin embargo, Zataráin Velarde, dirigente de esta organización, negó que así fuera.

“Yo conocía a don Raúl, fue mi amigo y de mi familia, y me gustaría aclarar que no fue ninguna unidad de Águilas del Pacífico quien lo atropelló. Tampoco creo que haya sido alguna unidad de la Alianza, no estamos ocultando nada, simplemente decir y aclarar que no fue nuestra organización y hasta el momento no sabemos quién pudo ser”, recalcó.