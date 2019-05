Condusef advierte de los errores financieros mÃ¡s comunes en los jÃ³venes

Condusef advierte de los errores financieros más comunes en los jóvenes

Según la Condusef, muchos jóvenes utilizan las tarjetas de crédito como una extensión del salario o como una fuente inagotable de dinero

Istar Meza

Existen varios errores financieros que los jóvenes llegan a cometer por no saber controlar su dinero, como querer utilizar la tarjeta de crédito como una extensión del salario, utilizando el dinero en efectivo con menor frecuencia, malas prácticas que si se conocen, se pueden evitar muchos problemas económicos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros advierte que considerar la tarjeta de crédito como una fuente inagotable de dinero, es algo incorrecto, por lo que se debe de tomar en cuenta que se trata de dinero que se debe reponer y al que se suma un porcentaje de interés mensual, en caso de no pagar a tiempo el adeudo.

“Nos emocionamos con el crédito y lo utilizamos a diestra y siniestra, o bien, le tenemos pánico y no lo utilizamos. Pero es importante saber que si nunca tramitas algún servicio que te abra un historial crediticio, más adelante será difícil conseguir préstamos bancarios, tarjetas de crédito y además, pagarías tasas de interés más altas”, señala.

En tanto a la práctica de pagar lo mínimo de la tarjeta solicitado por el banco, dice que se terminará pagando más interés y se llevará más tiempo para liquidar la deuda, por lo que lo ideal es abonar al menos el doble del pago mínimo para que no se paguen tantos intereses. Apuntar la fecha de corte y de pago de la tarjeta para planear mejor las compras.

Especifica que cuando se pasa por un momento de estabilidad económica y se hacen gastos fuertes pues se tiene la certeza de poder pagar a meses sin intereses también es un error, ya que incurrir en esta práctica de forma constante, ocasiona que en algún momento estos pagos superen el presupuesto y se endeude.

“Si alguien te pide ayuda económica, puedes sentirte comprometido y brindársela, sobre todo si se trata de un amigo o familiar. Pero por esta razón, en ocasiones te involucras en problemas por deudas ajenas. Está bien querer ayudar a alguien en aprietos, pero siempre y cuando estés en condiciones de hacerlo y no arriesgues tu bienestar financiero”, advierte.

Otro error, refiere que es el no llevar siempre un registro de todos los gastos, por muy pequeños que sean, como lo que se invierte en el transporte, en café, una botella de agua, etcétera, y desconocer a dónde se va parte importante del dinero, se cae en el error de no identificar los gastos que se podrían evitar. Pero al realizar un presupuesto se puede tener un control adecuado del dinero.

Condusef explica que cuando se comienza a trabajar, la emoción de recibir el primer sueldo es tan grande, que es muy común se quiera gastar de inmediato; comprar lo que sea, invitar a los amigos a “celebrar”, y se termina el dinero antes de que llegue la otra quincena.

“Cuando te das cuenta, no tienes nada en la bolsa, no te has comprado nada que valga la pena y ni siquiera te alcanza para librarla hasta el próximo pago. Ni hablar de que hayas pensado en ahorrar algo”, explica.

Dice que precisamente ahorrar para el futuro es de lo mejor que se puede hacer, pues con el paso del tiempo, se adquieren mayores responsabilidades como comprar una casa, tener hijos, pagar el colegio y todo sumado al dinero que se requiere guardar para el retiro.

Señala que los jóvenes pueden no saber cuál es el rumbo que quieren tomar por el resto de su vida, pero sí se pueden plantear metas a corto y mediano plazo.

Refiere que antes de incurrir en gastos innecesarios se debería definir qué porcentaje del salario será destinado para cumplir con metas que le den sentido al esfuerzo, como comprar el primer automóvil o ahorrar para la maestría, por poner algunos ejemplos.

“Ver un evento desafortunado como algo lejano que puede ocurrirte o a alguien de tu familia, es un gran error, pues no te preocupas por ahorrar o contratar algún seguro para cubrir alguna situación de emergencia. Evita que un mal momento se convierta en una fuerte deuda”, advierte.

Condusef refiere que es importante aprender a manejar el dinero, ser un consumidor responsable y no caer en el sobreendeudamiento, pues las decisiones que se tomen hoy impactarán en el futuro de forma positiva o negativa.