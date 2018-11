Condusef da a conocer las comisiones bancarias y sus reclamaciones

Según la Condusef, en 2017 la Banca Comercial obtuvo 108 mil millones de pesos por cobro de comisiones netas, 8 por ciento más que en 2016

Noroeste / Redacción

09/11/2018 | 12:32 AM

MÉXICO._ En el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros se encuentran registradas 5 mil 310 comisiones en el sector bancario de las cuales, el 58% son de productos de crédito, 39% de productos de captación y 3% de servicios según informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En un comunicado de prensa la Condusef indica que es importante mencionar que entre las comisiones más representativas del producto Tarjeta de Crédito, se encuentran: reposición de plástico por robo o extravío (168 comisiones), disposición de crédito en cajero automático (159 comisiones) y anualidad titular (158). En el producto Crédito Hipotecario las comisiones más representativas son: avalúo (282), contratación o apertura (238), comisión diferida por autorización (176). Respecto al producto Cuenta de Depósito son: impresión estados de cuenta (315), aclaración improcedente (279), cheque devuelto sin fondos (226).

De acuerdo al comunicado, en el 2017 la Banca Comercial obtuvo 108 mil millones de pesos por cobro de comisiones netas (8% más que en 2016), el 50% por créditos otorgados, 23% por captación y servicios y 27% por otras tarifas no especificadas.

Destaca que los ingresos por comisiones de créditos otorgados han crecido 12% anual, porcentaje por arriba del crecimiento de la colocación de productos crediticos en el mercado (1%) y el monto de la cartera creció al 9.7% de forma anual. Asimismo, el 83% de esos ingresos se originaron de la comercialización y operación de la Tarjeta de Crédito (63 mil mdp).

De los 63 mil mdp en TDC, el 30% (18,382 mdp) de los ingresos por comisiones tuvo su origen en lo que pagan los usuarios por el concepto de anualidad. Son tres los bancos que obtuvieron el 75% de los ingresos de la banca por dicho concepto: Citibanamex (5 mil 74 mdp), Bancomer (4 mil 312 mdp) y Banorte (4 mil 176 mdp). Ahora bien, el otro 70% de comisiones de TDC proviene de los ingresos por el cobro de comisión a negocios afiliados y 4 bancos obtuvieron el 90%: Bancomer (17 mil 804 mdp), Citibanamex (11 mil 438 mdp), Banorte (5 mil 247 mdp) y Santander (4 mil 986 mdp).

En materia de captación, según el boletín, los ingresos por comisiones han crecido 5% anual, cifra menor al crecimiento de la captación tradicional (26.4%), esta disminución significaría mejores condiciones para el usuario en pro de la inclusión financiera.

No obstante, señala que en 2017 el 37% de los ingresos por comisiones por captación y servicios en cuentas pasivas, se originaron por el cobro del servicio de manejo de cuenta (12 mil 874 mdp), el 19% por servicios de banca electrónica (6 mil 399 mdp) y 16% por transferencia de fondos (5 mil 434 mdp), principalmente.

Son cinco bancos los que obtuvieron el 75% de los ingresos por el cobro de comisión por manejo de cuenta: Citibanamex (2 mil 873 mdp), Banorte (2 mil 595 mdp), Santander (mil 417 mdp), Bancomer (mil 408 mdp) y BanCoppel (mil 385 mdp).

“Revisando los estados financieros de los bancos, llama la atención que el 30% de los ingresos de la Banca en México, provienen del cobro de comisiones. En lo particular, el 33% de los ingresos de Banamex, también provienen del cobro de comisiones así como el 31% de los ingresos de Banorte, el 36% de los de BBVA Bancomer, 33% de los ingresos de HSBC, 30% de los de Inbursa, 39% de los ingresos de Santander y 19% de los de Scotiabank”.

Al analizar los estados financieros de los bancos más representativos del G7 con sus matrices, se observa que los ingresos por comisiones respecto al total de sus ingresos de operación, son mayores en proporción que para sus matrices en el extranjero.

Por su parte, en el primer trimestre de 2018 se registraron 85 mil 698 reclamaciones por cobro de comisiones no reconocidas por los usuarios, por un monto de 218 mdp, esto derivado de 49 mil 431 reclamaciones por cobro de comisiones no reconocidas por créditos otorgados, por un monto de 192 mdp; y 36 mil 267 reclamaciones por cobro de comisiones no reconocidas por captación, por un monto de 27 mdp.

Las instituciones que registran el mayor índice de reclamación son: Citibanamex con 25 mil pesos por cada millón cobrado y Scotiabank con 10 mil pesos por cada millón cobrado.

De las 85 mil 698 reclamaciones por comisiones cobradas, Citibanamex presenta un monto reclamado de 178 mdp con un porcentaje de abono del 8%, Santander presenta un monto reclamado de 12 mdp con 45% de porcentaje de abono y Scotiabank presenta un monto reclamado de 10 mdp con un porcentaje de abono de 20%.

Ante ello, la Condusef emite las siguientes recomendaciones:

- A los usuarios: que comparen en el Buró de Entidades Financieras las comisiones existentes y revisen sus estados de cuenta.

- A los bancos que informen de las comisiones:

- Su concepto, monto y periodicidad, los cuales deben estar autorizados e inscritos en el Registro de Comisiones de cada sector (en Banxico para Bancos y SOFOM, ER).

- Estar pactadas con los clientes en sus contratos de adhesión y reflejadas en sus carátulas.

- Deben estar explícitas cuando son aplicadas en sus estados de cuenta.

- Informarlas en su página de internet y de forma visible en sus sucursales.

- A la banca: revisar sus sistemas de cobro de comisiones ya que la incorporación de la tecnología, a decir de los mismos bancos, reduce los costos de operación, lo que sugiere un menor cobro de comisiones para los usuarios.